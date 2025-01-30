Цены на православные обряды в храмах Ростовской области в 2025 году

Для сравнения мы обратились в церковь Николая Чудотворца, которая находится в Родионово-Несветайской слободе. Сотрудница храма озвучила размер пожертвования за проведение обряда крещения — 3000 рублей. Отдельного «прайса» на проведение общей или индивидуальной процедуры нет. Как объяснила собеседница, если в один и тот же день крещение захотят провести несколько семей — обряд получится общим, в обратном случае обряд проведут только для одной группы желающих без дополнительной платы.