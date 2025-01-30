Цены на православные обряды в храмах Ростовской области в 2025 году

Posted 30 января, 10:45
Published 30 января, 10:45
Modified 30 января, 13:15
Updated 30 января, 13:15
Жители Ростовской области в январе в соцсетях пожаловались на высокую стоимость венчания.
«Решили венчаться с супругой, так вот цена шокировала, в Ростове стоимость сей процедуры — 25 000 рублей!» — пишет автор поста.
Корреспондент RostovGazeta решил проверить, действительно ли в Ростовской области существуют такие цены на проведение православных обрядов. Сперва мы обратились за информацией в центральный Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Оператор назвала сумму пожертвований: 25 000 рублей за венчание, 5000 и 10000 рублей за общее и индивидуальное крещение соответственно.
Такой же размер платы за эти услуги нам озвучили в Церкви иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша, расположенной в спальном районе города по улице Ерёменко.
Для сравнения мы обратились в церковь Николая Чудотворца, которая находится в Родионово-Несветайской слободе. Сотрудница храма озвучила размер пожертвования за проведение обряда крещения — 3000 рублей. Отдельного «прайса» на проведение общей или индивидуальной процедуры нет. Как объяснила собеседница, если в один и тот же день крещение захотят провести несколько семей — обряд получится общим, в обратном случае обряд проведут только для одной группы желающих без дополнительной платы.
Сколько в загородном храме составляет размер пожертвования за венчания — неизвестно. По словам сотрудницы, об этом необходимо договариваться лично с батюшкой.
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