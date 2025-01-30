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Posted 30 января, 10:45

Published 30 января, 10:45

Modified 30 января, 13:15

Updated 30 января, 13:15

Стало известно, сколько стоят православные обряды в храмах Ростовской области

Цены на православные обряды в храмах Ростовской области в 2025 году

30 января 2025, 10:45
Фото: rostoveparhia.ru. Стало известно, сколько стоят православные обряды в храмах Ростовской области

За обряд венчания в храмах Ростова-на-Дону нужно заплатить 25 тысяч рублей

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Эксклюзив
Корреспондент RostovGazeta провел собственное расследование и узнал размер пожертвований, рекомендованных для проведения обрядов крещения и венчания в храмах Ростова и области.

Жители Ростовской области в январе в соцсетях пожаловались на высокую стоимость венчания.

«Решили венчаться с супругой, так вот цена шокировала, в Ростове стоимость сей процедуры — 25 000 рублей!» — пишет автор поста.

Корреспондент RostovGazeta решил проверить, действительно ли в Ростовской области существуют такие цены на проведение православных обрядов. Сперва мы обратились за информацией в центральный Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Оператор назвала сумму пожертвований: 25 000 рублей за венчание, 5000 и 10000 рублей за общее и индивидуальное крещение соответственно.

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Такой же размер платы за эти услуги нам озвучили в Церкви иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша, расположенной в спальном районе города по улице Ерёменко.

Оператор назвала сумму пожертвований: 25 000 рублей за венчание, 5000 и 10000 рублей за общее и индивидуальное крещение соответственно.
Оператор назвала сумму пожертвований: 25 000 рублей за венчание, 5000 и 10000 рублей за общее и индивидуальное крещение соответственно.. Фото: rostoveparhia.ru

Для сравнения мы обратились в церковь Николая Чудотворца, которая находится в Родионово-Несветайской слободе. Сотрудница храма озвучила размер пожертвования за проведение обряда крещения — 3000 рублей. Отдельного «прайса» на проведение общей или индивидуальной процедуры нет. Как объяснила собеседница, если в один и тот же день крещение захотят провести несколько семей — обряд получится общим, в обратном случае обряд проведут только для одной группы желающих без дополнительной платы.

Сколько в загородном храме составляет размер пожертвования за венчания — неизвестно. По словам сотрудницы, об этом необходимо договариваться лично с батюшкой.

Ранее RostovGazeta писала о том, что задержан подозреваемый в убийстве пономаря храма в Батайске.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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