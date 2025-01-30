Т2 в пятый раз подтвердила статус лучшего работодателя среди мобильных операторов

«По результатам рейтинга работодателей 2024 года уже обновленная компания T2 в пятый раз подряд заняла первое место среди мобильных операторов. Для нас это не просто очередная победа, а повод для искренней гордости. Высокая степень вовлеченности и мотивации команды позволит нам и дальше достигать выдающихся результатов и уверенно смотреть в будущее. Открытость и прозрачность будут способствовать формированию сильного и устойчивого HR-бренда, который продолжит быть магнитом для лучших специалистов в своих областях».