Цены на бензин в Ростовской области стремятся к 82 рублям за литр

Так, если говорить об автомобильном бензине, то его средняя стоимость в Ростовской области осталась прежней — 62,46 рубля. Литр АИ-92 в среднем можно купить за 55,89 рубля. Это всего лишь на одну копейку меньше по сравнению с прошлой неделей.