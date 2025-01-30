Цены на бензин в Ростовской области стремятся к 82 рублям за литр

Posted 30 января, 15:15
Published 30 января, 15:15
Modified 30 января, 15:15
Updated 30 января, 15:15
Так, если говорить об автомобильном бензине, то его средняя стоимость в Ростовской области осталась прежней — 62,46 рубля. Литр АИ-92 в среднем можно купить за 55,89 рубля. Это всего лишь на одну копейку меньше по сравнению с прошлой неделей.
Горючие АИ-95 разливают на автозаправках примерно за 62,07 рубля. Его цена также упала только на одну копейку. Бензин АИ-98 сохранил свою среднюю стоимость — 80,91 рубля за литр.
Дизельное топливо по-прежнему обойдется водителям в среднем в 65,96 рубля.
Ранее RostovGazeta рассказала, что кафе и рестораны Ростовской области резко подняли цены. Читайте подробнее о причинах увеличения стоимости посещения заведений в нашем материале.