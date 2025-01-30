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Posted 30 января, 15:15

Published 30 января, 15:15

Modified 30 января, 15:15

Updated 30 января, 15:15

Стоимость бензина в Ростовской области превысила 80 рублей за литр

Цены на бензин в Ростовской области стремятся к 82 рублям за литр

30 января 2025, 15:15
Фото: Pxhere. Стоимость бензина в Ростовской области превысила 80 рублей за литр
За период с 21 по 27 января средние цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Ростовской области практически никак не изменились, сообщает Росстат.

Так, если говорить об автомобильном бензине, то его средняя стоимость в Ростовской области осталась прежней — 62,46 рубля. Литр АИ-92 в среднем можно купить за 55,89 рубля. Это всего лишь на одну копейку меньше по сравнению с прошлой неделей.

Горючие АИ-95 разливают на автозаправках примерно за 62,07 рубля. Его цена также упала только на одну копейку. Бензин АИ-98 сохранил свою среднюю стоимость — 80,91 рубля за литр.

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Дизельное топливо по-прежнему обойдется водителям в среднем в 65,96 рубля.

Ранее RostovGazeta рассказала, что кафе и рестораны Ростовской области резко подняли цены. Читайте подробнее о причинах увеличения стоимости посещения заведений в нашем материале.

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