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Posted 30 января, 09:27

Published 30 января, 09:27

Modified 30 января, 09:29

Updated 30 января, 09:29

Цены на мороженое выросли на 20% в Ростовской области за 2024 год

Цены на мороженое подскочили на 20% в Ростовской области

30 января 2025, 09:27
Фото: Unsplash. Цены на мороженое выросли на 20% в Ростовской области за 2024 год
За прошедший год в Ростовской области значительно подорожало сливочное мороженое. Ценники выросли на 19,9%. Соответствующая информация опубликована в системе ЕМИСС.

Согласно расчетам, в январе 2024 года жители Ростовской области могли купить сливочное мороженое за 101,77 рубля. Уже в июле его средняя стоимость достигла 110,17 рубля за килограмм, а в декабре цена холодного лакомства составила 122,03 рубля.

Добавим, что в период с января по декабрь 2024 года стоимость мороженого выросла на 19,9%.

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До этого сотрудники Центробанка зафиксировали рост цен на овощи в Ростовской области. В основном подорожание коснулось огурцов и помидоров.

Ранее оптовики приготовились вдвое снизить цены на картофель в Ростовской области. Причины принятия такого решения Rostovgazeta назвала в новом материале.

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