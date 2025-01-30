Цены на мороженое подскочили на 20% в Ростовской области

Posted 30 января, 09:27
Published 30 января, 09:27
Modified 30 января, 09:29
Updated 30 января, 09:29
Согласно расчетам, в январе 2024 года жители Ростовской области могли купить сливочное мороженое за 101,77 рубля. Уже в июле его средняя стоимость достигла 110,17 рубля за килограмм, а в декабре цена холодного лакомства составила 122,03 рубля.
Добавим, что в период с января по декабрь 2024 года стоимость мороженого выросла на 19,9%.
До этого сотрудники Центробанка зафиксировали рост цен на овощи в Ростовской области. В основном подорожание коснулось огурцов и помидоров.
Ранее оптовики приготовились вдвое снизить цены на картофель в Ростовской области. Причины принятия такого решения Rostovgazeta назвала в новом материале.