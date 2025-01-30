Цены на мороженое подскочили на 20% в Ростовской области

Согласно расчетам, в январе 2024 года жители Ростовской области могли купить сливочное мороженое за 101,77 рубля. Уже в июле его средняя стоимость достигла 110,17 рубля за килограмм, а в декабре цена холодного лакомства составила 122,03 рубля.