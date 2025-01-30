В феврале ВТБ внедряет самозапреты для защиты клиентов от мошенников

Posted 30 января, 06:50
Published 30 января, 06:50
Modified 30 января, 06:50
Updated 30 января, 06:50
Эта возможность будет доступна через портал «Госуслуги», а с 1 марта по 1 сентября 2025 года — и в многофункциональных центрах (МФЦ) в зависимости от региона. Информация о запрете будет храниться в кредитной истории заемщика, пишет newsnn.ru.
Некоторые крупные банки уже приступили к тестированию нового механизма и внедряют изменения в свою систему для соблюдения требований нового законодательства. В частности, ВТБ в феврале представит клиентам функцию самоограничений в своем приложении и интернет-банке. Она позволит пользователям самостоятельно блокировать онлайн-операции, в том числе оформление кредитов и снятие средств с депозитов.
Эти изменения предоставляют гражданам дополнительные инструменты для управления своей кредитной историей и защищают от несанкционированного получения кредитов третьими лицами. Это особенно важно на фоне увеличения онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.