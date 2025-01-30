В феврале ВТБ внедряет самозапреты для защиты клиентов от мошенников

Некоторые крупные банки уже приступили к тестированию нового механизма и внедряют изменения в свою систему для соблюдения требований нового законодательства. В частности, ВТБ в феврале представит клиентам функцию самоограничений в своем приложении и интернет-банке. Она позволит пользователям самостоятельно блокировать онлайн-операции, в том числе оформление кредитов и снятие средств с депозитов.