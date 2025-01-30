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Posted 30 января, 11:15

Published 30 января, 11:15

Modified 30 января, 11:15

Updated 30 января, 11:15

В Комитете по охране ОКН разъяснили, кто работал экскаватором в Старочеркасской

В Комитете разъяснили, кто повредил экскаватором стену памятника в Старочеркасской

30 января 2025, 11:15
Фото: rostovgazeta.ru. В Комитете по охране ОКН разъяснили, кто работал экскаватором в Старочеркасской
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Эксклюзив
В охраняемой зоне «Черкасский городок XVI–XIX веков» в Старочеркасской зафиксирован археологический раскоп. Об этом сообщили RostovGazeta в Комитете по охране ОКН Ростовской области.

Напомним, что по словам владелицы кафе, в охраняемой зоне Старочеркасской велись работы экскаватором. Из-за этого, по словам собеседницы, пошли трещины по стене памятника федерального значения с печатью «Казак на бочке».

В Комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области уточнили, что отреагировали на обращение в декабре 2024 года. Было проведено выездное обследование земельного участка. Оно показало, что археологический раскоп ведется на законном основании. Разрешение на раскопки — открытый лист, выдан на имя И. А. Давиденко, который является сотрудником ГАУК РО «Донское наследие».

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В Комитете также объяснили, что земельный участок с объектом культурного наследия не является смежным с Береговой, 10, где ведутся археологические исследования.

«Причинно-следственную связь между археологическими раскопками и возникновением трещин на объекте культурного наследия возможно выявить только по результатам проведения строительно-технической экспертизы», — уточнили в Комитете.

Ранее RostovGazeta сообщала, в каком состоянии находятся объекты ОКН в донской столице.

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