В Комитете разъяснили, кто повредил экскаватором стену памятника в Старочеркасской

Posted 30 января, 11:15
Published 30 января, 11:15
Modified 30 января, 11:15
Updated 30 января, 11:15
Напомним, что по словам владелицы кафе, в охраняемой зоне Старочеркасской велись работы экскаватором. Из-за этого, по словам собеседницы, пошли трещины по стене памятника федерального значения с печатью «Казак на бочке».
В Комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области уточнили, что отреагировали на обращение в декабре 2024 года. Было проведено выездное обследование земельного участка. Оно показало, что археологический раскоп ведется на законном основании. Разрешение на раскопки — открытый лист, выдан на имя И. А. Давиденко, который является сотрудником ГАУК РО «Донское наследие».
В Комитете также объяснили, что земельный участок с объектом культурного наследия не является смежным с Береговой, 10, где ведутся археологические исследования.
«Причинно-следственную связь между археологическими раскопками и возникновением трещин на объекте культурного наследия возможно выявить только по результатам проведения строительно-технической экспертизы», — уточнили в Комитете.
Ранее RostovGazeta сообщала, в каком состоянии находятся объекты ОКН в донской столице.