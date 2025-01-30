В Комитете разъяснили, кто повредил экскаватором стену памятника в Старочеркасской

В Комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области уточнили, что отреагировали на обращение в декабре 2024 года. Было проведено выездное обследование земельного участка. Оно показало, что археологический раскоп ведется на законном основании. Разрешение на раскопки — открытый лист, выдан на имя И. А. Давиденко, который является сотрудником ГАУК РО «Донское наследие».