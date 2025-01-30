В Kronung Group поделились планами на текущий год

Posted 30 января, 13:44
Published 30 января, 13:44
Modified 30 января, 13:44
Updated 30 января, 13:44
Игнатий Найда акцентировал внимание на том, что прошедший год стал серьезным испытанием для девелоперов. Увеличение ключевой ставки сделало покупку жилья менее доступной, что усложняет продажу уже построенных объектов. Кроме того, на рынке земельных участков также наблюдаются изменения, влияющие на условия кредитования со стороны банков, предлагающих займы под залог земельного участка, сообщает ko.ru.
В условиях текущих вызовов застройщики вынуждены находить новые способы продаж. Несмотря на трудности, Kronung Group активно развивает сегмент жилой недвижимости. Генеральный директор Филипп Шраге отметил, что в 2024 году началось строительство жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Кроме того, компания продолжает работу в сфере коммерческой недвижимости и уже подписала контракты на создание двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Несмотря на высокие процентные ставки по депозитам, Kronung Group продолжает развивать свою деятельность в секторе торговой недвижимости. Филипп Шраге подчеркнул, что коммерческая недвижимость представляют собой долгосрочные инвестиции со сроком окупаемости от 5 до 10 лет. Он выразил уверенность, что интерес к качественным торговым площадям будет расти.
После отмены льготного ипотечного кредитования в России появились трудности в возведении жилых комплексов. Тем не менее Шраге и Найда уверены в успешности своего первого крупного ЖК в Новогорелове. Они отметили, что данный проект был нацелен изначально на более высокое качество, чем принято в этой локации: дом обладает такими преимуществами, как невысокая этажность, привлекательная архитектура и дизайнерская отделка холлов. Предусмотрены лобби и коворкинг, благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. Квартиры планируется реализовать по рыночным ценам.
Основатели Kronung Group также рассказали о своих планах на 2025 год. Компания собирается запустить закрытые паевые фонды, что даст возможность частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей инвестировать в коммерческую недвижимость. Управлять активами будет специализированная УК.
Кроме того, Kronung Group реализует проекты в сфере жилой недвижимости, в том числе по строительству двух многоквартирных домов бизнес-класса и жилого поселка, состоящего из 200 домов и 100 таунхаусов. Компания также активно поддерживает социальные проекты. Среди них— строительство детского сада на 105 воспитанников в Санкт-Петербурге.