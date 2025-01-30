В Kronung Group поделились планами на текущий год

После отмены льготного ипотечного кредитования в России появились трудности в возведении жилых комплексов. Тем не менее Шраге и Найда уверены в успешности своего первого крупного ЖК в Новогорелове. Они отметили, что данный проект был нацелен изначально на более высокое качество, чем принято в этой локации: дом обладает такими преимуществами, как невысокая этажность, привлекательная архитектура и дизайнерская отделка холлов. Предусмотрены лобби и коворкинг, благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. Квартиры планируется реализовать по рыночным ценам.