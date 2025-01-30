В Ростове суд приговорил экс-директора «Ростгорсвета» к семи годам в колонии

Posted 30 января, 18:48
Published 30 января, 18:48
Modified 30 января, 18:50
Updated 30 января, 18:50
Сообщается, что Мирзояна ждёт наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии строгого режима. Ему также предстоит оплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.
Экс-директора организации поймали на получении 200 тысяч рублей в обмен на заключение мирового соглашения по факту нарушений со стороны коммерческой структуры.
Напомним, Мирзоян возглавил организацию в мае 2023 года. Его предшественник Антон Рачков также был пойман на крупной взятке.