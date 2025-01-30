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Posted 30 января, 18:48

Published 30 января, 18:48

Modified 30 января, 18:50

Updated 30 января, 18:50

В Ростове суд приговорил экс-директора «Ростгорсвета» к семи годам в колонии

В Ростове суд приговорил экс-директора «Ростгорсвета» к семи годам в колонии

30 января 2025, 18:48
Фото: 1MI.
В Ростове суд признал виновным во взяточничестве бывшего директора «Росторгсвета» Ашота Мирзояна, пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу УФСБ России по региону.

Сообщается, что Мирзояна ждёт наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии строгого режима. Ему также предстоит оплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Экс-директора организации поймали на получении 200 тысяч рублей в обмен на заключение мирового соглашения по факту нарушений со стороны коммерческой структуры.

Напомним, Мирзоян возглавил организацию в мае 2023 года. Его предшественник Антон Рачков также был пойман на крупной взятке.

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