rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 17:42

Published 30 января, 17:42

Modified 30 января, 17:44

Updated 30 января, 17:44

В Ростовской области под суд пойдет крановщик, случайно убивший рабочего

В Ростовской области под суд пойдет крановщик, случайно убивший рабочего

30 января 2025, 17:42
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области под суд пойдет крановщик, случайно убивший рабочего
В суд направили дело о крановщике, который, по версии следствия, на рабочем месте по неосторожности задавил человека в Красносулинском районе. Об этом рассказал ростовский Следком.

По версии следователей, в октябре 2024 года 49-летний мужчина, который работал на складе машинистом и использовал автокран, во время движения задним ходом по неосторожности задавил рабочего. Мужчина скончался от полученных травм.

Сообщается, что следователи собрали доказательства и направили их в суд.

Неизвестный напал с ножом на посетителя ТЦ «Горизонт» в Ростове
Узнать подробнее

На днях в Ростовской области произошел аналогичный несчастный случай — самосвал насмерть задавил рабочего в посёлке Бугултай города Новошахтинска.

Читайте также:
Сочинский суд рассмотрит апелляцию супругов из Ростова, убивших дочь-младенцаВ Ростове возбудили дело из-за семейной поножовщины и гибели 14-летней девочкиСуд рассмотрит дело о девушке, которую в машине застрелил фермер под Волгодонском
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Суд#Убийство#Красносулинский район#Следствие#Следком#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика