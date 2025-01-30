В Ростовской области под суд пойдет крановщик, случайно убивший рабочего

Posted 30 января, 17:42
Published 30 января, 17:42
Modified 30 января, 17:44
Updated 30 января, 17:44
По версии следователей, в октябре 2024 года 49-летний мужчина, который работал на складе машинистом и использовал автокран, во время движения задним ходом по неосторожности задавил рабочего. Мужчина скончался от полученных травм.
Сообщается, что следователи собрали доказательства и направили их в суд.
На днях в Ростовской области произошел аналогичный несчастный случай — самосвал насмерть задавил рабочего в посёлке Бугултай города Новошахтинска.