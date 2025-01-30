В Ростовской области зафиксировали повышение уровня воды в реке Дон

Напомним, что в среду, 22 января, эксперты зафиксировали снижение уровня воды в реке Дон на участке от Аксая до Азова ниже неблагоприятных отметок. Вероятно, уровень воды упал из-за штормового ветра в регионе. Наблюдалось понижение уровня воды примерно на 32 сантиметра ниже неблагоприятных отметок