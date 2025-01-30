В Ростовской области зафиксировали повышение уровня воды в реке Дон

Posted 30 января, 18:46
Published 30 января, 18:46
Modified 30 января, 18:48
Updated 30 января, 18:48
Напомним, что в среду, 22 января, эксперты зафиксировали снижение уровня воды в реке Дон на участке от Аксая до Азова ниже неблагоприятных отметок. Вероятно, уровень воды упал из-за штормового ветра в регионе. Наблюдалось понижение уровня воды примерно на 32 сантиметра ниже неблагоприятных отметок
В четверг, 30 января, синоптики сообщили, что в прошедшие сутки опасных гидрологических явлений на водоемах не наблюдалось. Такая же ситуация сохранится и в ближайшие дни.