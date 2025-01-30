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Posted 30 января, 18:46

Published 30 января, 18:46

Modified 30 января, 18:48

Updated 30 января, 18:48

В Ростовской области зафиксировали повышение уровня воды в реке Дон

В Ростовской области зафиксировали повышение уровня воды в реке Дон

30 января 2025, 18:46
Фото: 1MI.
В Ростовской области зафиксировали повышение уровня воды в реке Дон на участке от Аксая до Азова. Об этом рассказали синоптики.

Напомним, что в среду, 22 января, эксперты зафиксировали снижение уровня воды в реке Дон на участке от Аксая до Азова ниже неблагоприятных отметок. Вероятно, уровень воды упал из-за штормового ветра в регионе. Наблюдалось понижение уровня воды примерно на 32 сантиметра ниже неблагоприятных отметок

В четверг, 30 января, синоптики сообщили, что в прошедшие сутки опасных гидрологических явлений на водоемах не наблюдалось. Такая же ситуация сохранится и в ближайшие дни.

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Ранее синоптики рассказали, какие опасные погодные явления угрожают региону в феврале.

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