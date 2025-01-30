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Posted 30 января, 14:38

Published 30 января, 14:38

Modified 30 января, 14:40

Updated 30 января, 14:40

Парень погиб в страшном ДТП в Ростовской области

Водитель погиб в ДТП с перевертышем на трассе «Ростов — Ставрополь»

30 января 2025, 14:38
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Парень погиб в страшном ДТП в Ростовской области
В Ростовской области произошла страшная авария с участием 28-летнего парня, автомобиль которого съехал с дороги и перевернулся. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла 30 января в 8.15 мск на автодороге «Ростов — Ставрополь». Сообщается, что 28-летний водитель машины марки Lada Priora не рассчитал скорость, съехал в кювет и опрокинулся.

На фотографии, которую предоставила Госавтоинспекция, видно, что у перевернутого автомобиля смяло крышу, он сильно поврежден. Автовладелец скончался до приезда медиков. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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Ранее в Ростове посреди дороги вспыхнула легковушка.

До этого появились кадры страшного ДТП с участием девяти машин в регионе.

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