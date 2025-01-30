Водитель погиб в ДТП с перевертышем на трассе «Ростов — Ставрополь»

Posted 30 января, 14:38
Published 30 января, 14:38
Modified 30 января, 14:40
Updated 30 января, 14:40
Авария произошла 30 января в 8.15 мск на автодороге «Ростов — Ставрополь». Сообщается, что 28-летний водитель машины марки Lada Priora не рассчитал скорость, съехал в кювет и опрокинулся.
На фотографии, которую предоставила Госавтоинспекция, видно, что у перевернутого автомобиля смяло крышу, он сильно поврежден. Автовладелец скончался до приезда медиков. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее в Ростове посреди дороги вспыхнула легковушка.
До этого появились кадры страшного ДТП с участием девяти машин в регионе.