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Posted 30 января, 12:58

Published 30 января, 12:58

Modified 30 января, 13:00

Updated 30 января, 13:00

Водитель скончался в перевернутой машине на трассе в Ростовской области

Водитель погиб в перевернувшейся в кювет машине на трассе в Ростовской области

30 января 2025, 12:58
Фото: Госавтоиснепекция Ростовской области. Водитель скончался в перевернутой машине на трассе в Ростовской области
В Ростовской области водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел за пределы дороги и перевернулся. Мужчину не удалось спасти, информирует Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло в четверг утром, 30 января, на автодороге Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительным данным, 53-летний водитель LADA Granta потерял управление и съехал с дороги. Затем автомобиль перевернулся и разбился.

В аварии сильно пострадал легковой автомобиль. Ему полностью отбило днище с задней и передней части: капот опустился до земли, фары отлетели, а багажное отделение полностью отсутствует. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте. Полицейские устанавливают все детали инцидента.

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Ранее девять автомобилей столкнулись на платном участке М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону.

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