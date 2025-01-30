Водитель погиб в перевернувшейся в кювет машине на трассе в Ростовской области

В аварии сильно пострадал легковой автомобиль. Ему полностью отбило днище с задней и передней части: капот опустился до земли, фары отлетели, а багажное отделение полностью отсутствует. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте. Полицейские устанавливают все детали инцидента.