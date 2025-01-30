Водитель погиб в перевернувшейся в кювет машине на трассе в Ростовской области

Posted 30 января, 12:58
Published 30 января, 12:58
Modified 30 января, 13:00
Updated 30 января, 13:00
ДТП произошло в четверг утром, 30 января, на автодороге Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительным данным, 53-летний водитель LADA Granta потерял управление и съехал с дороги. Затем автомобиль перевернулся и разбился.
В аварии сильно пострадал легковой автомобиль. Ему полностью отбило днище с задней и передней части: капот опустился до земли, фары отлетели, а багажное отделение полностью отсутствует. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте. Полицейские устанавливают все детали инцидента.