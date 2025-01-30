Врач назвал вирусы, которыми болеют жители Ростовской области в феврале

Posted 30 января, 16:12
Published 30 января, 16:12
Modified 30 января, 16:12
Updated 30 января, 16:12
Напомним, что в Ростовской области зафиксировали шесть видов респираторных вирусов: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, а также вирусы гриппа А и В.
«Науке известно примерно 200 вирусов, которые вызывают воспаления в дыхательных путях — насморк, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит и пневмонию. Но в разных регионах чаще всего присутствуют свои, определенные 50-60 вирусов. В их число и входит шесть часто встречающихся вирусов, которые циркулируют сегодня в Ростовской области. Нельзя сказать, что они какие-то особенные. Это наши обычные сезонные вирусы, с которыми мы живем уже много лет», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам собеседника, в этом сезоне сохраняется и ковид. Но, в сравнении с годами эпидемии, коронавирус выявляется в небольших объемах.
Доктор объясняет, что вирус легко «вдохнуть». А когда человек дышит холодным воздухом, находящиеся на слизистых оболочках защитные компоненты поверхностного иммунитет снижаются.
«В холодное время года циркуляция вируса усиливается, и замыкается патологическая цепочка — чем больше людей болеют, тем больше окружающих они могут заразить. Поэтому зимой ростовчане чаще всего болеют вирусами», — констатирует врач.
Однако энтеровирусы, по словам эксперта, в холодное время года, как правило, не причиняют ростовчанам большого беспокойства.
«Энтеровирусы, в основном, циркулируют в теплое время года. Они любят теплую воду, а в холодной не размножаются», — поясняет собеседник.