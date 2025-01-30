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Posted 30 января, 16:12

Published 30 января, 16:12

Modified 30 января, 16:12

Updated 30 января, 16:12

Врач рассказал, какие вирусы циркулируют зимой 2025 года в Ростовской области

Врач назвал вирусы, которыми болеют жители Ростовской области в феврале

30 января 2025, 16:12
Фото: Unsplash. Врач рассказал, какие вирусы циркулируют зимой 2025 года в Ростовской области
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Коронавирус
Врач одной из ростовских поликлиник сообщил RostovGazeta, что основные вирусные инфекции, которыми сегодня болеют дончане, вызваны обычными сезонными вирусами.

Напомним, что в Ростовской области зафиксировали шесть видов респираторных вирусов: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, а также вирусы гриппа А и В.

«Науке известно примерно 200 вирусов, которые вызывают воспаления в дыхательных путях — насморк, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит и пневмонию. Но в разных регионах чаще всего присутствуют свои, определенные 50-60 вирусов. В их число и входит шесть часто встречающихся вирусов, которые циркулируют сегодня в Ростовской области. Нельзя сказать, что они какие-то особенные. Это наши обычные сезонные вирусы, с которыми мы живем уже много лет», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

По словам собеседника, в этом сезоне сохраняется и ковид. Но, в сравнении с годами эпидемии, коронавирус выявляется в небольших объемах.

Шесть видов вирусных инфекций зафиксировали в Ростовской области
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Доктор объясняет, что вирус легко «вдохнуть». А когда человек дышит холодным воздухом, находящиеся на слизистых оболочках защитные компоненты поверхностного иммунитет снижаются.

«В холодное время года циркуляция вируса усиливается, и замыкается патологическая цепочка — чем больше людей болеют, тем больше окружающих они могут заразить. Поэтому зимой ростовчане чаще всего болеют вирусами», — констатирует врач.

Однако энтеровирусы, по словам эксперта, в холодное время года, как правило, не причиняют ростовчанам большого беспокойства.

«Энтеровирусы, в основном, циркулируют в теплое время года. Они любят теплую воду, а в холодной не размножаются», — поясняет собеседник.
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