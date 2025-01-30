ВТБ привлечет до 1,5 млн клиентов через партнерские сервисы

«В прошлом году наша коллекция партнерских сервисов пополнилась такими крупными брендами как РЖД, Аэрофлот, Мегафон, М.Видео, Эльдорадо, Т2 и другими. Совместно с партнерами мы собираем корзину преимуществ от привычных клиентских операций и делимся ими с пользователями. Для нас это не просто продуктовые бонусы: мы нацелены на создание экосистемы, которая будет максимально удобной и выгодной для всех россиян. Наша стратегическая задача — привлечь клиентов на долгосрочное сотрудничество с ВТБ как с основным финансовым партнером», — отметил Георгий Горшков.