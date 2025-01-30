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Posted 30 января, 09:28

Published 30 января, 09:28

Modified 30 января, 09:30

Updated 30 января, 09:30

Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по повести Бориса Полевого

Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по повести Бориса Полевого

30 января 2025, 09:28
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: 2W5zFK4T6kG
В основу четырехсерийной военной драмы «Доктор Вера» (18+) легла одноименная повесть Бориса Полевого, описывающая реальные события 1941 года. Главные роли исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко.

Производством сериала «Доктор Вера» (18+) занимается Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и при участии «НМГ Студии». Премьера состоится накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС.

В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным опытным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

Фото со съемок можно увидеть здесь.

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Фото: «Ростелеком»

Аня Мирохина, режиссер, автор сценария и продюсер СТС:

«Это мои самые сложные съемки за всю карьеру. Впервые работала с актерами, которые не знают русского языка. Но к удивлению, в середине съемочного периода нам уже не требовался переводчик, актеры стали понимать меня на уровне взгляда. То, чего я больше всего боялась, оказалось самым простым. Запомнилась общая энергия — когда каждая смена была, как битва за город, который в нашей истории оккупирован фашистами. И вот мы за него боролись каждый божий день».

Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

Татьяна Бабенкова, исполнительница главной роли:

«Моя героиня Вера не только прячет партизан, еврейскую девочку, солдат — она помогает всем. Борется за жизни людей, независимо ни от чего. Меня очень впечатлил такой яркий и сложный персонаж, как Вера, мне было безумно интересно работать над этой ролью. Проект точно запомнится профессиональным и человеческим опытом, который я приобрела».

Григорий Чабан, исполнитель роли капитана Сухохлебова:

«Мне кажется, это история не только про войну и подвиг. Прежде всего, она про поиск душевных опор и света во времена беспросветного ужаса и мрака. Не было желания играть, прикрываясь наработанными профессиональными штампами. Процесс шел от сердца».

Большая часть съемок проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово.

Фото: «Ростелеком»

О сериале «Доктор Вера» (18+)

Телеканал: СТС

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Производство: Art Pictures Vision при поддержке АНО «ИРИ» и участии «НМГ Студии»

Помощь в организации съемок: губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя, министр культуры Тверской области Ксения Олеговна Глинка и администрация города Торжка

Жанр: драма

Количество серий: 4

Режиссер-постановщик: Аня Мирохина

Операторы-постановщики: Станислав Юдаков и Виктор Митропов

Продюсеры Art Pictures Vision: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Аня Мирохина, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Авторы сценария: Аня Мирохина

В ролях: Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер, Юлия Волкова и другие.

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