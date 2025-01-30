Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по повести Бориса Полевого

В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным опытным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.