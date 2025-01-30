Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по повести Бориса Полевого

Posted 30 января, 09:28
Published 30 января, 09:28
Modified 30 января, 09:30
Updated 30 января, 09:30
Производством сериала «Доктор Вера» (18+) занимается Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и при участии «НМГ Студии». Премьера состоится накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС.
В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным опытным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.
Фото со съемок можно увидеть здесь.
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Аня Мирохина, режиссер, автор сценария и продюсер СТС:
«Это мои самые сложные съемки за всю карьеру. Впервые работала с актерами, которые не знают русского языка. Но к удивлению, в середине съемочного периода нам уже не требовался переводчик, актеры стали понимать меня на уровне взгляда. То, чего я больше всего боялась, оказалось самым простым. Запомнилась общая энергия — когда каждая смена была, как битва за город, который в нашей истории оккупирован фашистами. И вот мы за него боролись каждый божий день».
Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.
Татьяна Бабенкова, исполнительница главной роли:
«Моя героиня Вера не только прячет партизан, еврейскую девочку, солдат — она помогает всем. Борется за жизни людей, независимо ни от чего. Меня очень впечатлил такой яркий и сложный персонаж, как Вера, мне было безумно интересно работать над этой ролью. Проект точно запомнится профессиональным и человеческим опытом, который я приобрела».
Григорий Чабан, исполнитель роли капитана Сухохлебова:
«Мне кажется, это история не только про войну и подвиг. Прежде всего, она про поиск душевных опор и света во времена беспросветного ужаса и мрака. Не было желания играть, прикрываясь наработанными профессиональными штампами. Процесс шел от сердца».
Большая часть съемок проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово.
О сериале «Доктор Вера» (18+)
Телеканал: СТС
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Производство: Art Pictures Vision при поддержке АНО «ИРИ» и участии «НМГ Студии»
Помощь в организации съемок: губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя, министр культуры Тверской области Ксения Олеговна Глинка и администрация города Торжка
Жанр: драма
Количество серий: 4
Режиссер-постановщик: Аня Мирохина
Операторы-постановщики: Станислав Юдаков и Виктор Митропов
Продюсеры Art Pictures Vision: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук
Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Аня Мирохина, Владимир Неклюдов
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Авторы сценария: Аня Мирохина
В ролях: Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер, Юлия Волкова и другие.