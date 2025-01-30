Жителей Ростовской области массово переманивают на работу за границу

Posted 30 января, 11:59
Published 30 января, 11:59
Modified 30 января, 13:10
Updated 30 января, 13:10
Эксперты hh.ru отмечают, что речь идет именно о регионе, который указан в вакансии, а не месте регистрации или нахождения компании-работодателя. Сама организация могла находиться в России, а кандидат нужен был, например, в Сербии.
В основном вакансии подразумевали работу в Беларуси (около 25%), Казахстане (17%) и Грузии с Турцией (по 10%). Также жителей Ростовской области звали в Азербайджан, Узбекистан, США, ОАЭ, Кыргызстан, Германию и Польшу.
Больше всего по сравнению с прошлым годом выросло число приглашений в Таиланд (почти в 11 раз), Китай (почти в 9 раз), в Сербию (в 5 раз) и в Турцию (почти в 3 раза).
А вот в Грузию, Армению и Азербайджан дончан стали звать немного реже (на 8-34%).
Ранее RostovGazeta сообщала, что зарплата в Ростове достигла 80 тысяч рублей.