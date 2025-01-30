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Posted 30 января, 11:59

Published 30 января, 11:59

Modified 30 января, 13:10

Updated 30 января, 13:10

Жителей Ростовской области массово зовут на работу за границу

Жителей Ростовской области массово переманивают на работу за границу

30 января 2025, 11:59
Фото: Unsplash. Жителей Ростовской области массово зовут на работу за границу
В 2024 году число приглашений на работу за границу выросло в полтора раза в Ростовской области. Местным жителям отправили более 16,7 тысячи вакансий, что на 48% больше, чем в 2023 году.

Эксперты hh.ru отмечают, что речь идет именно о регионе, который указан в вакансии, а не месте регистрации или нахождения компании-работодателя. Сама организация могла находиться в России, а кандидат нужен был, например, в Сербии.

В основном вакансии подразумевали работу в Беларуси (около 25%), Казахстане (17%) и Грузии с Турцией (по 10%). Также жителей Ростовской области звали в Азербайджан, Узбекистан, США, ОАЭ, Кыргызстан, Германию и Польшу.

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Больше всего по сравнению с прошлым годом выросло число приглашений в Таиланд (почти в 11 раз), Китай (почти в 9 раз), в Сербию (в 5 раз) и в Турцию (почти в 3 раза).

А вот в Грузию, Армению и Азербайджан дончан стали звать немного реже (на 8-34%).

Ранее RostovGazeta сообщала, что зарплата в Ростове достигла 80 тысяч рублей.

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