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Posted 30 января, 18:57

Published 30 января, 18:57

Modified 30 января, 18:59

Updated 30 января, 18:59

Женщина с волшебной палочкой попала в травмпункт в Ростове

Жительница Ростова взмахнула волшебной палочкой и очутилась в травмпункте

30 января 2025, 18:57
Фото: 1MI. Женщина с волшебной палочкой попала в травмпункт в Ростове

Волшебная палочка с маркетплейса взорвалась в руках у жительницы Ростова

Жительница Ростова попала в больницу после того, как использовала волшебную палочку с маркетплейса. Женщина получила переломы пальцев и ожог рук, сообщает МЧС России.

Бузинную палочку ростовчанка заказала на одном из маркетплейсов. Когда она забрала подарок для семилетнего сына, то решила проверить его в деле. Согласно описанию реквизита, палочка должна искриться и создавать эффект колдовства благодаря нагревательным элементам и специальной бумаги в стержне.

Вместо искр произошел взрыв. Палочку буквально разорвало в руках у горожанки. Женщину госпитализировали в больницу.

Женщина с волшебной палочкой попала в травмпункт в Ростове
Женщина с волшебной палочкой попала в травмпункт в Ростове
Женщина с волшебной палочкой попала в травмпункт в Ростове. Фото: МЧС России
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Игрушка стоит порядка двух тысяч рублей. В отзывах речь идет в основном о детях в возрасте 5-12 лет. Также палочка оказалась интересна фанатам Гарри Поттера.

Ранее другая ростовчанка получила травмы, когда выпала из автобуса и попала прямо под его колеса.

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