Жительница Ростова взмахнула волшебной палочкой и очутилась в травмпункте

Posted 30 января, 18:57
Published 30 января, 18:57
Modified 30 января, 18:59
Updated 30 января, 18:59
Бузинную палочку ростовчанка заказала на одном из маркетплейсов. Когда она забрала подарок для семилетнего сына, то решила проверить его в деле. Согласно описанию реквизита, палочка должна искриться и создавать эффект колдовства благодаря нагревательным элементам и специальной бумаги в стержне.
Вместо искр произошел взрыв. Палочку буквально разорвало в руках у горожанки. Женщину госпитализировали в больницу.
Игрушка стоит порядка двух тысяч рублей. В отзывах речь идет в основном о детях в возрасте 5-12 лет. Также палочка оказалась интересна фанатам Гарри Поттера.
Ранее другая ростовчанка получила травмы, когда выпала из автобуса и попала прямо под его колеса.