Жительница Ростова взмахнула волшебной палочкой и очутилась в травмпункте

Бузинную палочку ростовчанка заказала на одном из маркетплейсов. Когда она забрала подарок для семилетнего сына, то решила проверить его в деле. Согласно описанию реквизита, палочка должна искриться и создавать эффект колдовства благодаря нагревательным элементам и специальной бумаги в стержне.