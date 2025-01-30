Жители Ростовской области набрали 4 миллиарда рублей кредитов перед Новым годом

Несмотря на это, Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему выданных средств. Она заняла восьмое место из 50, уступив Московской и Свердловской областям, Санкт-Петербургу, Москве, Кубани, а также республикам Башкортостан и Татарстан.