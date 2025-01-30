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Posted 30 января, 04:51

Published 30 января, 04:51

Modified 30 января, 06:51

Updated 30 января, 06:51

Жителям Ростовской области набрали 4 миллиарда рублей кредитов перед Новым годом

Жители Ростовской области набрали 4 миллиарда рублей кредитов перед Новым годом

30 января 2025, 04:51
Фото: nika__tr/Unsplash. Жителям Ростовской области набрали 4 миллиарда рублей кредитов перед Новым годом
Жителям Ростовской области в декабре 2024 года стали реже выдавать кредиты. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

В декабре жителям региона выдали более 33 тысяч кредитов. Общий объем средств составил больше четырех миллиардов рублей.

Средняя сумма кредита составила в декабре 122 тысячи рублей, а срок — 22 месяца.

По сравнению с ноябрем 2024 года, в декабре количество кредитов сократилось на 17%, их общий объем — на 21%, а средний размер чека — на 4%.

Несмотря на это, Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему выданных средств. Она заняла восьмое место из 50, уступив Московской и Свердловской областям, Санкт-Петербургу, Москве, Кубани, а также республикам Башкортостан и Татарстан.

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До этого стало известно, какое количество семей из региона могут взять в кредит машину.

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