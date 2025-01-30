Жители Ростовской области набрали 4 миллиарда рублей кредитов перед Новым годом

Posted 30 января, 04:51
Published 30 января, 04:51
Modified 30 января, 06:51
Updated 30 января, 06:51
В декабре жителям региона выдали более 33 тысяч кредитов. Общий объем средств составил больше четырех миллиардов рублей.
Средняя сумма кредита составила в декабре 122 тысячи рублей, а срок — 22 месяца.
По сравнению с ноябрем 2024 года, в декабре количество кредитов сократилось на 17%, их общий объем — на 21%, а средний размер чека — на 4%.
Несмотря на это, Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему выданных средств. Она заняла восьмое место из 50, уступив Московской и Свердловской областям, Санкт-Петербургу, Москве, Кубани, а также республикам Башкортостан и Татарстан.