Банк пытается отсудить более 130 млн у крупнейшего ростовского зернотрейдера

Теперь ООО «Вектор» имеет большой долг, и в связи с этим банк принял решение продать заложенное имущество зернотрейдера с торгов. Так, с молотка планируют продать 141 единицу движимого имущества и примерно 37 — недвижимого, в том числе зерносклады, насосную станцию элеватора и земельный участок площадью 94800 квадратных метров.