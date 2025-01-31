Банк пытается отсудить более 130 млн у крупнейшего ростовского зернотрейдера

Posted 31 января, 14:03
Published 31 января, 14:03
Modified 31 января, 14:05
Updated 31 января, 14:05
Арбитражный суд принял к производству исковые заявления «Фора-Банк» в отношении ООО «Вертор» из Ростова-на-Дону и связанных с ним ООО «АЛЬФА», ООО «ВЕКТОР ПЛЮС», ООО «МЕГА ПЛЮС» и ООО «Грейн». Известно, что донская компания набрала кредитов на сумму свыше 131 миллиона рублей, но не вносила платежи.
Теперь ООО «Вектор» имеет большой долг, и в связи с этим банк принял решение продать заложенное имущество зернотрейдера с торгов. Так, с молотка планируют продать 141 единицу движимого имущества и примерно 37 — недвижимого, в том числе зерносклады, насосную станцию элеватора и земельный участок площадью 94800 квадратных метров.
Добавим, что предварительное судебное заседание по двум искам состоится 24 февраля.
Ранее на администрацию Семикаракорского района Ростовской области подали в суд из-за долгов за свет.