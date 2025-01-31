Более 5 тонн опасного творога пытался реализовать молзавод в Ростовской области

При анализе данных в системе «Меркурий» сотрудники ведомства выяснили, что с 6 по 12 января 2025 года на одном из предприятий Ростовской области было произведено 5,5 тонны творога. Однако для его создания использовали лишь 710 килограмм сливок и 1,8 тонны сухого молока, то есть сырья было примерно в два раза меньше.