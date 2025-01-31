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Posted 31 января, 13:55

Published 31 января, 13:55

Modified 31 января, 13:57

Updated 31 января, 13:57

Более 5 тонн некачественного творога обнаружили на заводе в Ростовской области

Более 5 тонн опасного творога пытался реализовать молзавод в Ростовской области

31 января 2025, 13:55
Фото: freepik. Более 5 тонн некачественного творога обнаружили на заводе в Ростовской области
Предприятие в Ростовской области произвело 5,5 тонны потенциально опасного творога, так как для его создания было использовано по документам в два раза меньше ингредиентов, сообщает Россельхознадзор региона.

При анализе данных в системе «Меркурий» сотрудники ведомства выяснили, что с 6 по 12 января 2025 года на одном из предприятий Ростовской области было произведено 5,5 тонны творога. Однако для его создания использовали лишь 710 килограмм сливок и 1,8 тонны сухого молока, то есть сырья было примерно в два раза меньше.

Организация нарушила закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также правила организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов.

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Добавим, что ответственному за нарушения уполномоченному лицу было направлено предупреждение, а юрлицу — предостережение. Кроме того, продукция была изъята, а документы ВСД аннулированы.

Ранее тонны опасного гороха, который мог вызывать токсический гепатит, нашли в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Производство#Опасность#Нарушения#Молочная продукция#Творог
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