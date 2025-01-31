Чему новый предмет «Духовно-нравственная культура России» научит школьников Ростова

Posted 31 января, 05:09
Published 31 января, 05:09
Modified 31 января, 05:09
Updated 31 января, 05:09
Новая дисциплина в школах Ростова призвана защищать историческую правду. Школьники будут изучать традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий.
«Подрастающему поколению необходимо прививать и семейные ценности, и ценности труда, коллективизма, духовно-нравственные. Данный предмет в рамках уроков истории необходим для сбалансированного воспитания личности», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник подчеркивает, что долгие годы нам навязывались западные ценности, согласно которым, материальные блага считались превыше всего.
«В рамках этой дисциплины детям также будут объяснять, что материальные ценности менее важны, чем духовные. Это необходимо для воспитания полноценной личности. Ранее этот воспитательный момент тоже присутствовал в школьном образовании. Но теперь на нем сделан особый акцент», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области лишили стипендии одаренных учеников.