Четыре города и семь районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Posted 31 января, 05:30
Published 31 января, 05:30
Modified 31 января, 05:32
Updated 31 января, 05:32
Глава региона назвал в числе городов, где уничтожили дроны, Таганрог, Ростов, Новошахтинск и Шахты. Также за ночь сбили воздушные цели над Азовским, Тарасовским, Миллеровским, Октябрьским, Чертковским, Красносулинским и Зерноградским районах.
Всего удалось перехватить 25 БПЛА. К счастью, никто не пострадал, но в Красносулинском районе зафиксировали повреждения на земле. Там недалеко от хутора Грачева обломки оборвали провода. На месте уже работают дежурные службы.
— Это было громко, — пишут в комментариях подписчики.
— В Шахтах не слышно даже было в этот раз, — отмечают другие.
— Зато в Веселовском районе было слышно сильно, — добавляют третьи.
Напомним, одними из первых грохот услышали жители Ростова и Шахт. Там звук, похожий на взрыв, раздался еще до полуночи, но официальных комментариев к тому моменту не было.