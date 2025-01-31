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Posted 31 января, 05:30

Published 31 января, 05:30

Modified 31 января, 05:32

Updated 31 января, 05:32

Четыре города и семь районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Четыре города и семь районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА

31 января 2025, 05:30
Фото: Минобороны России. Четыре города и семь районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА
Стало известно, сколько муниципалитетов в Ростовской области попали под атаку беспилотников. Об этом 31 января сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь на своей странице в telegram.

Глава региона назвал в числе городов, где уничтожили дроны, Таганрог, Ростов, Новошахтинск и Шахты. Также за ночь сбили воздушные цели над Азовским, Тарасовским, Миллеровским, Октябрьским, Чертковским, Красносулинским и Зерноградским районах.

Всего удалось перехватить 25 БПЛА. К счастью, никто не пострадал, но в Красносулинском районе зафиксировали повреждения на земле. Там недалеко от хутора Грачева обломки оборвали провода. На месте уже работают дежурные службы.

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— Это было громко, — пишут в комментариях подписчики.
— В Шахтах не слышно даже было в этот раз, — отмечают другие.
— Зато в Веселовском районе было слышно сильно, — добавляют третьи.

Напомним, одними из первых грохот услышали жители Ростова и Шахт. Там звук, похожий на взрыв, раздался еще до полуночи, но официальных комментариев к тому моменту не было.

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