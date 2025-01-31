День сурка в 2025 году: как люди придумали животное-синоптика, и можно ли ему верить

Если вы хотите узнать, будет ли в этом году затяжная зима или ее вытеснит ранняя весна, то вам всего лишь нужно найти сурка и посмотреть на него. Так, основным занятием в День сурка является непосредственное наблюдение за поведением животного. Согласно обычаю, ранним утром 2 февраля пухлого зверька нужно разбудить и дождаться, пока он вылезет из норы. Так, если праздник выпадает на пасмурный день, то сурок не видит своей тени и спокойно выходит из домика, значит, что весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень, пугается и убегает обратно — будет еще шесть недель зимы.