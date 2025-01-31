День сурка в 2025 году: как люди придумали животное-синоптика, и можно ли ему верить

Posted 31 января, 20:51
Published 31 января, 20:51
Modified 31 января, 20:53
Updated 31 января, 20:53
Несмотря на то, что официально праздник появился в 1886 году в США, изначально его начали отмечать в Древнем Риме. Каждое 2 февраля римляне проводили День ежа. Метеорологический прогноз получали по поведению недавно проснувшегося ежика, который видит или не видит свою тень.
Позже интересная традиция перешла и в страны Западной Европы. Например, в Германии приближение весны прогнозировали барсуки. Считается, что немецкие переселенцы и привезли День сурка в Штаты, а именно в городок Панксатони в Пенсильвании. Все началось с шутливой заметки в местной газете, которую опубликовали 2 февраля 1886 года: «Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна».
Добавим, что теперь благодаря традиции город Панксатони носит гордое имя «Всемирная столица погоды».
Если вы хотите узнать, будет ли в этом году затяжная зима или ее вытеснит ранняя весна, то вам всего лишь нужно найти сурка и посмотреть на него. Так, основным занятием в День сурка является непосредственное наблюдение за поведением животного. Согласно обычаю, ранним утром 2 февраля пухлого зверька нужно разбудить и дождаться, пока он вылезет из норы. Так, если праздник выпадает на пасмурный день, то сурок не видит своей тени и спокойно выходит из домика, значит, что весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень, пугается и убегает обратно — будет еще шесть недель зимы.
Так как нору дикого сурка найти может не каждый, то был придуман фестиваль. Во время него члены «Клуба сурка» надевали лучшие костюмы и шли к подножью Индюшачьей горы, где живет сурок Фил. Один из организаторов сам доставал животное из норы, подносил к уху, якобы слушал прогноз погоды и озвучивал его. На самом же деле, люди ориентировались на тот тот факт, пасмурный или погожий.
В наши дни празднование Дня сурка не ограничивается метеорологическим предсказанием. В некоторых странах принято проводить масштабные гуляния с тематическими конкурсами, выставками, едой и шоу.
Примечательно, что с 2010 года в знаменитом Панксатони начали проводить «завтрак с Филом». Счастливчики, выигравшие билет, могут не только услышать прогноз, но и лично угостить сурка орешком.
К слову о том, кто такой Фил. Это самый первый официальный сурок-синоптик, который и живет в том самом городе Пансатони штат Пенсильвания. Официальное имя сурка звучит так: Фил из Панксатони — ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды.
Фил предсказывает смену сезонов вот уже 138 лет, несмотря на то, что средняя продолжительность жизни сурков 6 — 8 лет. По легенде, Филу удается так долго жить благодаря «эликсиру жизни», который он пьет каждое лето. На самом же деле, за все эти годы сменился не один сурок, но всех их называли Филами.
Но можно ли вообще верить суркам? Согласно статистике альманаха Stormfax Weather Almanac, Фил сделал 138 предсказаний. Из них 108 прогнозов было в пользу ранней весны, 21 — затяжной зимы и еще 9 по каким-либо причинам не были зарегистрированы. При этом сурок был прав только примерно в 35% случаев. Этот результат гораздо хуже, чем тот, что можно было бы получить простым угадыванием. Последние правильные прогнозы Фил дал в 2014, 2016 и 2020 годах.
К сожалению, в России День сурка практически не празднуют. Однако в народном календаре славян есть аналог этого интересного дня. Он называется Авдотья Плющиха или Авдотья Свистунья. Ежегодно 14 марта православная церковь чтит память преподобномученицы Евдокии Илиопольской, в честь которой и назван праздник.
На Руси считалось, что в этот весенний день солнце начинает «плющить» сугробы и постепенно таять, образуя проталины на снегу. По другой версии, в этот день стоят сильные ветра, которые свистят и завывают. А по третьей, в этот день от зимней спячки просыпаются животные, и лес наполняется их рыком, свистом, шипением, сопением и другими звуками, к которым и прислушивались люди.
Также RostovGazeta выяснила, что в основном жители Ростовской области знакомы с этим праздником по культовому фильму «День сурка» (1993 года) 12+. Однако дончане делали акцент не на самом празднике, а на том, что главный герой фильма попадает во временную петлю. Поэтому словосочетание «день сурка» ассоциируется не с многовековым торжеством, а с зацикленными событиями.
«Конечно я знаю, что такое день сурка и, к сожалению, активно его применяла в своей жизни. Это какие-то действия и события, которые похожи на предыдущие», — поделилась ростовчанка.
«В нашей семье говорят, что День сурка — это день лени, когда все однообразно и не хочется ничего делать», — рассказала жительница Таганрога.
Добавим, что такое восприятие Дня сурка нельзя назвать неправильным. Из-за поп-культуры фраза стала нарицательной, и теперь также обозначает чрезмерно однообразную жизнь.
Сурки-синоптики в Ростовской области
Сумеют ли сурки-байбаки, обитающие в Ростовской области, предсказать наступление весны в этом году, пока неизвестно. Но в 2024-м им это не удалось.
2 февраля сурки так и не показались из своих нор. Они находились в спячке. Зоологи объясняют, что сурки просыпаются, когда на протяжении нескольких дней стоит температуры воздуха не ниже +10 градусов. В противном случае стоит ждать затяжного окончания зимы.
Но прошлая весна, как мы помним, оказалась ранней и аномально теплой.