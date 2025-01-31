«Домклик» сообщает о возможном расширении «Семейной ипотеки» в ряде регионов

Posted 31 января, 07:23
Published 31 января, 07:23
Modified 31 января, 07:23
Updated 31 января, 07:23
Аналитический центр «Домклик» Сбербанка провел исследование и выделил среди таких субъектов три республики: Ингушетию, Калмыкию и Мордовию, а также три области: Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по расширению «Семейной ипотеки» для вторичного рынка жилья в тех населенных пунктах, где практически не осуществляется строительство нового жилья. По словам директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, внедрение «Семейной ипотеки» в сегмент вторичного жилья должно помочь решить жилищные проблемы семей с детьми, проживающих в районах, где предложение нового жилья не успевает покрывать спрос. Лейпи отметил, что в указанных регионах темпы строительства нового жилья значительно ниже средних по стране — примерно в 5–6 раз, пишет inkazan.ru.
Аналитики «Домклик» выделили регионы с низким уровнем выдачи «Семейной ипотеки» и минимальными объемами жилищного строительства в 2024 году, не учитывая те субъекты РФ, где реализуются программы «Дальневосточной» или «Арктической ипотеки».
Например, в Ингушетии наблюдается самая низкая доля выдачи «Семейной ипотеки» по стране — всего 0,02%. Соответственно, объем жилищного строительства также очень скромный, он составляет примерно 6 тысяч квадратных метров в течение 2024 года. Важно отметить, что в республике недостаточно свободных территорий для нового строительства: Ингушетия сталкивается с нехваткой земли при высокой плотности населения.
В Калмыкии и Новгородской области также мало строят, однако на уже существующее жилье имеется спрос, который можно поддержать с помощью льготных программ. В Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии доля оформления «Семейной ипотеки» остается скромной, но внедрение льготных условий для вторичного рынка может значительно улучшить ситуацию. Также несколько других регионов, таких как Тамбовская, Ивановская и Псковская области, могут стать кандидатами для включения готового жилья в программу «Семейной ипотеки».
Кроме того, среди субъектов РФ с низкими показателями по выданным ипотечным кредитам эксперты «Домклик» выделяют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область. Тем не менее в этих регионах новое жилье строится в большем объеме по сравнению с ранее упомянутыми территориями.