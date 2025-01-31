«Домклик» сообщает о возможном расширении «Семейной ипотеки» в ряде регионов

В Калмыкии и Новгородской области также мало строят, однако на уже существующее жилье имеется спрос, который можно поддержать с помощью льготных программ. В Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии доля оформления «Семейной ипотеки» остается скромной, но внедрение льготных условий для вторичного рынка может значительно улучшить ситуацию. Также несколько других регионов, таких как Тамбовская, Ивановская и Псковская области, могут стать кандидатами для включения готового жилья в программу «Семейной ипотеки».