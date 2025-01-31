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Posted 31 января, 07:23

Published 31 января, 07:23

Modified 31 января, 07:23

Updated 31 января, 07:23

«Домклик» сообщает о возможном расширении «Семейной ипотеки» в ряде регионов

«Домклик» сообщает о возможном расширении «Семейной ипотеки» в ряде регионов

31 января 2025, 07:23
Фото: 1MI.
Названы российские регионы, где может быть повышенный интерес к программе «Семейная ипотека» для вторичного жилья.

Аналитический центр «Домклик» Сбербанка провел исследование и выделил среди таких субъектов три республики: Ингушетию, Калмыкию и Мордовию, а также три области: Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую.

Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье

Регион

Объём строительстванового жилья,

тыс. кв. м, 2024

Доля региона

 

в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %

1

Республика Ингушетия

6,2

0,02

2

Республика Калмыкия

25,5

0,2

3

Новгородская область

55,5

0,2

4

Костромская область

87,3

0,3

5

Республика Мордовия

96,6

0,4

6

Республика Карачаево-Черкесия

97,2

0,2

7

Тамбовская область

103,0

0,4

8

Псковская область

122,6

0,3

9

Ивановская область

132,8

0,3

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по расширению «Семейной ипотеки» для вторичного рынка жилья в тех населенных пунктах, где практически не осуществляется строительство нового жилья. По словам директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, внедрение «Семейной ипотеки» в сегмент вторичного жилья должно помочь решить жилищные проблемы семей с детьми, проживающих в районах, где предложение нового жилья не успевает покрывать спрос. Лейпи отметил, что в указанных регионах темпы строительства нового жилья значительно ниже средних по стране — примерно в 5–6 раз, пишет inkazan.ru.

Аналитики «Домклик» выделили регионы с низким уровнем выдачи «Семейной ипотеки» и минимальными объемами жилищного строительства в 2024 году, не учитывая те субъекты РФ, где реализуются программы «Дальневосточной» или «Арктической ипотеки».

Например, в Ингушетии наблюдается самая низкая доля выдачи «Семейной ипотеки» по стране — всего 0,02%. Соответственно, объем жилищного строительства также очень скромный, он составляет примерно 6 тысяч квадратных метров в течение 2024 года. Важно отметить, что в республике недостаточно свободных территорий для нового строительства: Ингушетия сталкивается с нехваткой земли при высокой плотности населения.

В Калмыкии и Новгородской области также мало строят, однако на уже существующее жилье имеется спрос, который можно поддержать с помощью льготных программ. В Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии доля оформления «Семейной ипотеки» остается скромной, но внедрение льготных условий для вторичного рынка может значительно улучшить ситуацию. Также несколько других регионов, таких как Тамбовская, Ивановская и Псковская области, могут стать кандидатами для включения готового жилья в программу «Семейной ипотеки».

Кроме того, среди субъектов РФ с низкими показателями по выданным ипотечным кредитам эксперты «Домклик» выделяют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область. Тем не менее в этих регионах новое жилье строится в большем объеме по сравнению с ранее упомянутыми территориями.

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