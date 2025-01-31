Двенадцатичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область в начале февраля

Солнечная активность начнет нарастать в полночь 1 февраля и продлится примерно три часа. После этого возбуждение магнитосферы ненадолго стихнет, а затем — снова повысится в 06.00 мск. Магнитная буря уровня G1 будет бушевать в регионе до обеда, а после 12.00 мск — пойдет на спад.