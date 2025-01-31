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Posted 31 января, 07:00

Published 31 января, 07:00

Modified 31 января, 07:02

Updated 31 января, 07:02

Двенадцатичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область в начале февраля

Двенадцатичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область в начале февраля

31 января 2025, 07:00
Фото: Pxhere. Двенадцатичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область в начале февраля
В начале февраля Ростовскую область накроет магнитная буря. О том, сколько продлится геомагнитная активность, рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Солнечная активность начнет нарастать в полночь 1 февраля и продлится примерно три часа. После этого возбуждение магнитосферы ненадолго стихнет, а затем — снова повысится в 06.00 мск. Магнитная буря уровня G1 будет бушевать в регионе до обеда, а после 12.00 мск — пойдет на спад.

Напомним, геомагнитная активность может вызывать ухудшение самочувствия и проблемы со здоровьем. Дончанам следует следить за своим состоянием в такие дни.

Какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале
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Фото: xras.ru

Ранее синоптики рассказали, какие опасные погодные явления угрожают региону в феврале.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Ученые#Прогноз#Магнитная буря#Солнечная активность
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