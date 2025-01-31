rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 15:52

Published 31 января, 15:52

Modified 31 января, 15:54

Updated 31 января, 15:54

Движение по Береговой в Ростове ограничат для водителей и пешеходов в феврале

Движение по Береговой в Ростове ограничат для водителей и пешеходов в феврале

31 января 2025, 15:52
Фото: 1MI. Движение по Береговой в Ростове ограничат для водителей и пешеходов в феврале
С середины февраля в Ростове-на-Дону будет временно ограничено движение по одному участку улицы Береговой. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Департамент автомобильных дорог Ростова-на-Дону рассказал, что с 10 февраля на пересечении улицы Береговой и переулка Островского начнутся строительно-монтажные работы. В связи с этим автомобили не смогут ездить возле здания №17/1 по Береговой и рядом с домом №1 по Островского. Пешеходам же нельзя будет передвигаться по пешеходному переходу возле этих строений.

Ростовчане вошли в пятерку самых агрессивных водителей в России
Узнать подробнее

Добавим, что ограничение будет действовать до середины лета — до 31 июля.

До этого RostovGazeta рассказала о новых ограничениях, которые ввели в центре Ростова-на-Дону для водителей. Речь идет об улице Журавлева.

Читайте также:
Две улицы перекроют до конца февраля в центре Ростова-на-ДонуВ Ростове-на-Дону ограничили проезд по улицам Страны Советов и ОрджоникидзеВ Ростове-на-Дону автобусы не вышли сразу на шесть маршрутов в субботу
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ограничения#Последние новости Ростова на сегодня#Водители#Ограничение движения#Пешеходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика