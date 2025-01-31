Движение по Береговой в Ростове ограничат для водителей и пешеходов в феврале

Департамент автомобильных дорог Ростова-на-Дону рассказал, что с 10 февраля на пересечении улицы Береговой и переулка Островского начнутся строительно-монтажные работы. В связи с этим автомобили не смогут ездить возле здания №17/1 по Береговой и рядом с домом №1 по Островского. Пешеходам же нельзя будет передвигаться по пешеходному переходу возле этих строений.