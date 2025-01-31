Эколог объяснил природу загадочного облака, надвигающегося на Ростов

«Эта „стена“ на самом деле состоит не из строительной пыли — такое мнение мне тоже попадалось, и это даже не туман. Это облако особой разновидности — слоисто-кучевое. Оно образовалось из-за значительной разницы температур в верхних слоя атмосферы и нижних, вдобавок прибрежная полоса Дона обладает своим микроклиматом и повышенной влажностью», — поясняет эколог Дмитрий Брыканов.