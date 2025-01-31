Эколог объяснил природу загадочного облака, надвигающегося на Ростов

Posted 31 января, 13:17
Published 31 января, 13:17
Modified 31 января, 13:19
Updated 31 января, 13:19
Ростовчане заполонили городские каналы фотографиями туманной стены, которая двигается на город с левого берега Дона. Явление выглядит устрашающе, люди в интернете гадают из чего такая «завеса» может состоять.
«Эта „стена“ на самом деле состоит не из строительной пыли — такое мнение мне тоже попадалось, и это даже не туман. Это облако особой разновидности — слоисто-кучевое. Оно образовалось из-за значительной разницы температур в верхних слоя атмосферы и нижних, вдобавок прибрежная полоса Дона обладает своим микроклиматом и повышенной влажностью», — поясняет эколог Дмитрий Брыканов.
Стена, по словам эксперта, образовалась из слоя опустившегося облака и поднимающегося от прогретой аномальным потеплением поверхности реки тумана.
Дмитрий Брыканов считает, что дымка провисит над городом еще несколько часов, пока температура воздуха не изменится.
«Облако будет и дальше перемещаться по городу по направлению ветра. Видимость на дорогах снизится», — предупреждает эксперт.
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