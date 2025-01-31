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Posted 31 января, 13:17

Published 31 января, 13:17

Modified 31 января, 13:19

Updated 31 января, 13:19

Эксперт объяснил природу загадочной туманной стены, надвигающейся на Ростов

Эколог объяснил природу загадочного облака, надвигающегося на Ростов

31 января 2025, 13:17
Фото: rostovgazeta.ru. Эксперт объяснил природу загадочной туманной стены, надвигающейся на Ростов
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Эксклюзив
Эколог Дмитрий Брыканов рассказал RostovGazeta, что за странное облако накрыло Ростов-на-Дону и напугало жителей 31 января.

Ростовчане заполонили городские каналы фотографиями туманной стены, которая двигается на город с левого берега Дона. Явление выглядит устрашающе, люди в интернете гадают из чего такая «завеса» может состоять.

«Эта „стена“ на самом деле состоит не из строительной пыли — такое мнение мне тоже попадалось, и это даже не туман. Это облако особой разновидности — слоисто-кучевое. Оно образовалось из-за значительной разницы температур в верхних слоя атмосферы и нижних, вдобавок прибрежная полоса Дона обладает своим микроклиматом и повышенной влажностью», — поясняет эколог Дмитрий Брыканов.

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Стена, по словам эксперта, образовалась из слоя опустившегося облака
Стена, по словам эксперта, образовалась из слоя опустившегося облака
Стена, по словам эксперта, образовалась из слоя опустившегося облака
Стена, по словам эксперта, образовалась из слоя опустившегося облака. Фото: rostovgazeta.ru

Стена, по словам эксперта, образовалась из слоя опустившегося облака и поднимающегося от прогретой аномальным потеплением поверхности реки тумана.

Дмитрий Брыканов считает, что дымка провисит над городом еще несколько часов, пока температура воздуха не изменится.

«Облако будет и дальше перемещаться по городу по направлению ветра. Видимость на дорогах снизится», — предупреждает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что тал известен прогноз погоды на весь февраль в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология
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