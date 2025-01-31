Ферму по выращиванию форели и мидий продают за 83 млн руб в Ростовской области

Ферма состоит из 18 сооружений, включая бани и жилые дома, которые используются для размещения туристов и работников, а также трех больших площадок. Размер первой составляет 7,9 гектара. На этой территории выращивается форель в количестве 300 тонн. Еще две зоны являются марикультурами для разведения морских организмов, площадью 135 и 53,8 гектара. Их общая производительность достигает одной тысячи тонн.