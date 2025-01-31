Ферму по выращиванию форели и мидий продают за 83 млн руб в Ростовской области

Posted 31 января, 18:22
Published 31 января, 18:22
Modified 31 января, 18:24
Updated 31 января, 18:24
Ферма состоит из 18 сооружений, включая бани и жилые дома, которые используются для размещения туристов и работников, а также трех больших площадок. Размер первой составляет 7,9 гектара. На этой территории выращивается форель в количестве 300 тонн. Еще две зоны являются марикультурами для разведения морских организмов, площадью 135 и 53,8 гектара. Их общая производительность достигает одной тысячи тонн.
При этом для всех территорий разработаны проекты рекультивации, а также получены все необходимые разрешения на проведение работ. Отмечается, что в развитие бизнеса было инвестировано 130 миллионов рублей, однако продают его за 83,1 миллиона рублей.
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