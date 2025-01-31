Глава донского Минтранса объяснила блокировку пользователей в ее телеграм-канале

Алена Беликова сообщила, что некоторые пользователи создают множество ботов, с которых размещают однотипные комментарии, и нарушают правила канала. Всего, по словам министра, было выявлено четыре аккаунта, которые занимались спамом и провокациями. В связи с этим их доступ к комментированию был ограничен.