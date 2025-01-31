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Posted 31 января, 06:43

Published 31 января, 06:43

Modified 31 января, 06:51

Updated 31 января, 06:51

Глава донского Минтранса объяснила блокировку пользователей в ее тг-канале

Глава донского Минтранса объяснила блокировку пользователей в ее телеграм-канале

31 января 2025, 06:43
Фото: t.me/aobelikova61. Глава донского Минтранса объяснила блокировку пользователей в ее тг-канале
На днях в соцмедиа появились сведения о том, что комментарии под постами в телеграм-канале главы Минтранса Ростовской области Алены Беликовой удаляют, а пользователей — блокируют. Министр прокомментировала данную информацию.

Алена Беликова сообщила, что некоторые пользователи создают множество ботов, с которых размещают однотипные комментарии, и нарушают правила канала. Всего, по словам министра, было выявлено четыре аккаунта, которые занимались спамом и провокациями. В связи с этим их доступ к комментированию был ограничен.

Как отметила Беликова, пользователи, которые считают, что их заблокировали по ошибке, могут подать обращение через платформу обратной связи на сайте Минтранса.

«Механизм коммуникации власти и общества должен работать эффективно, но для этого необходимо пресекать злоупотребления в соцсетях», — пишет Алена Беликова.
Власти Ростова устроили рейд по автобусам после критики главы Минтранса
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Ранее глава регионального Минтранса проехалась на ростовской маршрутке и осталась недовольна. В связи с этим власти Ростова устроили массовый рейд по автобусам.

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