Глава донского Минтранса объяснила блокировку пользователей в ее телеграм-канале

Posted 31 января, 06:43
Published 31 января, 06:43
Modified 31 января, 06:51
Updated 31 января, 06:51
Алена Беликова сообщила, что некоторые пользователи создают множество ботов, с которых размещают однотипные комментарии, и нарушают правила канала. Всего, по словам министра, было выявлено четыре аккаунта, которые занимались спамом и провокациями. В связи с этим их доступ к комментированию был ограничен.
Как отметила Беликова, пользователи, которые считают, что их заблокировали по ошибке, могут подать обращение через платформу обратной связи на сайте Минтранса.
«Механизм коммуникации власти и общества должен работать эффективно, но для этого необходимо пресекать злоупотребления в соцсетях», — пишет Алена Беликова.
Ранее глава регионального Минтранса проехалась на ростовской маршрутке и осталась недовольна. В связи с этим власти Ростова устроили массовый рейд по автобусам.