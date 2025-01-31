Гостиницы Ростова-на-Дону массово селили мигрантов без учета

Posted 31 января, 05:45
Published 31 января, 05:45
Modified 31 января, 05:45
Updated 31 января, 05:45
Правоохранительные органы провели рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Так, при проверке удалось обнаружить15 иностранцев, нелегально находившихся в России. Еще двум натурализованным гражданам были вручены повестки о поставке на воинский учет.
Также сотрудники полиции зафиксировали наличие у одного иностранца поддельного бланка миграционного учета, восемь человек были поставлены на учет, но фиктивно.
Кроме того, проверка затронула четыре гостиницы. Оказалось, что в них проживает 43 иностранных гражданина, которых заселили без обязательного учета. В связи с этим полиция составила административные протоколы по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ.
Добавим, что девять мигрантов депортируют за пределы территории РФ, а еще семи иностранцам запретили въезд в страну на пять лет.
Ранее полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области.