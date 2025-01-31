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Posted 31 января, 05:45

Published 31 января, 05:45

Modified 31 января, 05:45

Updated 31 января, 05:45

Гостиницы Ростова-на-Дону массово селили мигрантов без учета

Гостиницы Ростова-на-Дону массово селили мигрантов без учета

31 января 2025, 05:45
Фото: Изображение Midjourney. Гостиницы Ростова-на-Дону массово селили мигрантов без учета

Более 40 иностранцев проживали в гостиницах Ростовской области без учета

Сотрудники полиции провели рейд по проверке соблюдения миграционных законов. Оказалось, что четыре гостиницы заселяли иностранных граждан без учета, информирует ГУ МВД России по региону.

Правоохранительные органы провели рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Так, при проверке удалось обнаружить15 иностранцев, нелегально находившихся в России. Еще двум натурализованным гражданам были вручены повестки о поставке на воинский учет.

Также сотрудники полиции зафиксировали наличие у одного иностранца поддельного бланка миграционного учета, восемь человек были поставлены на учет, но фиктивно.

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Кроме того, проверка затронула четыре гостиницы. Оказалось, что в них проживает 43 иностранных гражданина, которых заселили без обязательного учета. В связи с этим полиция составила административные протоколы по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ.

Добавим, что девять мигрантов депортируют за пределы территории РФ, а еще семи иностранцам запретили въезд в страну на пять лет.

Ранее полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области.

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