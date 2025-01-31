Итоги пятницы: в Ростове полыхала клиника, а с Дона поднялось таинственное облако

В ночь на 31 января в небе над Ростовской областью было уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов. Всего их засекли в четырех городах и семи районах: в Ростове, Шахтах, Таганроге и Новошахтинске, а также в Октябрьском, Красносулинском, Чертковском, Азовском, Зерноградском, Миллеровском и Тарасовском районами.