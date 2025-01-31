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Posted 31 января, 19:41

Published 31 января, 19:41

Modified 31 января, 19:43

Updated 31 января, 19:43

Итоги пятницы: в Ростове полыхала клиника, а с Дона поднялось таинственное облако

Итоги пятницы: в Ростове полыхала клиника, а с Дона поднялось таинственное облако

31 января 2025, 19:41
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги пятницы: в Ростове полыхала клиника, а с Дона поднялось таинственное облако
Ростовчан напугало странное облако, которое принесло ветром в город, тем временем в стационаре клинико-диагностического цента Ростова возник пожар, в ночь на 31 января Ростовскую область атаковали 25 ударных беспилотников.

Загадочное облако

Днем 31 января в Ростов-на-Дону со стороны Батайска пришло большое густое облако. Неизвестное явление напугало местных жителей и заставило волноваться.

Однако эколог Дмитрий Брыканов рассказал, что это туманная стена является ничем иным как слоисто-кучевым облаком. Оно появилось из-за большой разницы температур в верхних и нижних слоях атмосферы.

Добавим, что облако перемещалось по городу, пока температура воздуха не упала. Пока дымка не исчезла, на дорогах наблюдалась пониженная видимость.

Пока дымка не исчезла, на дорогах может быть пониженная видимость.
Пока дымка не исчезла, на дорогах может быть пониженная видимость.. Фото: rostovgazeta.ru
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Пожар в стационаре клиники

На первом этаже клинико-диагностического центра, расположенного на Днепровском переулке Ростова-на-Дону, начался пожар. Из задымленного здания пришлось экстренно эвакуировать пациентов и сотрудников. Всего на улицу вывели 197 человек. 77-летний мужчина надышался дымом, его увезли в больницу.

С огнем боролись 43 спасателя на 12 автоцистернах. Возгорание ликвидировали на территории площадью 10 квадратных метров.

Отметим, что в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что причина пожара пока не установлена.

Один человек — 77-летний мужчина надышался дымом, его увезли в больницу.
Один человек — 77-летний мужчина надышался дымом, его увезли в больницу.. Фото: МЧС Ростовской области
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Атака БПЛА

В ночь на 31 января в небе над Ростовской областью было уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов. Всего их засекли в четырех городах и семи районах: в Ростове, Шахтах, Таганроге и Новошахтинске, а также в Октябрьском, Красносулинском, Чертковском, Азовском, Зерноградском, Миллеровском и Тарасовском районами.

В ночь на 31 января в небе над Ростовской областью было уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов.
В ночь на 31 января в небе над Ростовской областью было уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов.. Фото: Минобороны РФ

При отражении атаки никто не пострадал. Однако возле хутора Грачев Красносулинского района осколки беспилотника попали в опору линии электропередач и оборвали провода.

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