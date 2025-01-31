Итоги пятницы: в Ростове полыхала клиника, а с Дона поднялось таинственное облако

Posted 31 января, 19:41
Published 31 января, 19:41
Modified 31 января, 19:43
Updated 31 января, 19:43
Днем 31 января в Ростов-на-Дону со стороны Батайска пришло большое густое облако. Неизвестное явление напугало местных жителей и заставило волноваться.
Однако эколог Дмитрий Брыканов рассказал, что это туманная стена является ничем иным как слоисто-кучевым облаком. Оно появилось из-за большой разницы температур в верхних и нижних слоях атмосферы.
Добавим, что облако перемещалось по городу, пока температура воздуха не упала. Пока дымка не исчезла, на дорогах наблюдалась пониженная видимость.
На первом этаже клинико-диагностического центра, расположенного на Днепровском переулке Ростова-на-Дону, начался пожар. Из задымленного здания пришлось экстренно эвакуировать пациентов и сотрудников. Всего на улицу вывели 197 человек. 77-летний мужчина надышался дымом, его увезли в больницу.
С огнем боролись 43 спасателя на 12 автоцистернах. Возгорание ликвидировали на территории площадью 10 квадратных метров.
Отметим, что в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что причина пожара пока не установлена.
В ночь на 31 января в небе над Ростовской областью было уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов. Всего их засекли в четырех городах и семи районах: в Ростове, Шахтах, Таганроге и Новошахтинске, а также в Октябрьском, Красносулинском, Чертковском, Азовском, Зерноградском, Миллеровском и Тарасовском районами.
При отражении атаки никто не пострадал. Однако возле хутора Грачев Красносулинского района осколки беспилотника попали в опору линии электропередач и оборвали провода.