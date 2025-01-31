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Posted 31 января, 08:16

Published 31 января, 08:16

Modified 31 января, 08:18

Updated 31 января, 08:18

Из-за опасного гриппа под Таганрогом ввели карантин

Из-за опасного гриппа под Таганрогом ввели карантин

31 января 2025, 08:16
Фото: 1MI. Из-за опасного гриппа под Таганрогом ввели карантин
В Ростовской области ввели карантин из-за опасного заболевания, которое распространяется воздушно-капельным путем. Речь идет о высокопатогенном птичьем гриппе.

Документ о принятии ограничительных мер врио губернатора Юрий Слюсарь подписал в конце января. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

В одном из личных подсобных хозяйств в селе Натальевка (Неклиновский район) обнаружили птичий грипп. Как только инфекцию выявили, решили ввести карантин. Ограничение действует в радиусе пяти километров. Помимо села Натальевка, туда вошли хутора Рожок, Ломакин и село Беглица. Это считается угрожаемой зоной.

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В радиусе 10 километров находится зона наблюдения. Там расположены хутора Красный Пахарь, Александрово-Марково, Малофедоровка, Таврический, Русский Колодец, село Весело-Вознесенка, Ивановка и другие.

Ранее вспышку гриппа птиц зафиксировали в Цимлянском районе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Карантин#Птичий грипп#Неклиновский район#Угрожаемая зона#Юрий Слюсарь
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