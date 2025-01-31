Из-за опасного гриппа под Таганрогом ввели карантин

Posted 31 января, 08:16
Published 31 января, 08:16
Modified 31 января, 08:18
Updated 31 января, 08:18
Документ о принятии ограничительных мер врио губернатора Юрий Слюсарь подписал в конце января. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
В одном из личных подсобных хозяйств в селе Натальевка (Неклиновский район) обнаружили птичий грипп. Как только инфекцию выявили, решили ввести карантин. Ограничение действует в радиусе пяти километров. Помимо села Натальевка, туда вошли хутора Рожок, Ломакин и село Беглица. Это считается угрожаемой зоной.
В радиусе 10 километров находится зона наблюдения. Там расположены хутора Красный Пахарь, Александрово-Марково, Малофедоровка, Таврический, Русский Колодец, село Весело-Вознесенка, Ивановка и другие.
Ранее вспышку гриппа птиц зафиксировали в Цимлянском районе.