Из-за опасного гриппа под Таганрогом ввели карантин

В одном из личных подсобных хозяйств в селе Натальевка (Неклиновский район) обнаружили птичий грипп. Как только инфекцию выявили, решили ввести карантин. Ограничение действует в радиусе пяти километров. Помимо села Натальевка, туда вошли хутора Рожок, Ломакин и село Беглица. Это считается угрожаемой зоной.