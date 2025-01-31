Клиенты Т2 могут оформить полис ОСАГО в мобильном приложении с кешбэком до 10%

Заявка клиента оправляется сразу в 20 страховых компаний, после чего абоненту Т2 предлагается список наиболее подходящих опций. Процесс оформления занимает несколько минут, оплатить можно банковской картой в приложении, после чего документ придет на адрес электронной почты, указанной в заявке. За успешное оформление ОСАГО клиенту начисляется кешбэк на связь до 10%. Полученные деньги можно потратить на ежемесячный платеж по тарифу или прочие продукты компании. Клиентам Т2 также доступно оформление других страховых продуктов на сайте: КАСКО, защита телефона или страхование от несчастного случая.