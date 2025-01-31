Клиенты ВТБ увеличили спрос на выездное обслуживание в 5 раз за год

Численность сотрудников, занятых в доставке, уже сегодня превышает 4 тысячи человек, а в ближайшие два года увеличится до 11 тысяч специалистов. Это уравняет количество офисных и выездных менеджеров и позволит клиентам по всей стране самим выбирать место и время для обслуживания. Координируют процесс доставки по всей стране логистические хабы ВТБ. В общей сложности в России уже открыто 70 таких центров, а в перспективе 2026 года банк увеличит их число до 140.