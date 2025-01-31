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Posted 31 января, 13:51

Published 31 января, 13:51

Modified 31 января, 13:53

Updated 31 января, 13:53

Февральская магнитная буря окрасит небо в Ростовской области и нарушит работу техники

Ростом радиации в атмосфере грозит магнитная буря в Ростовской области

31 января 2025, 13:51
Фото: NASA/Unsplash. Февральская магнитная буря окрасит небо в Ростовской области и нарушит работу техники
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Эксклюзив
Пик магнитной бури придется на утро 1 февраля, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

Ночью 1 февраля начнется 12-часовая магнитная буря, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Магнитная буря уровня G1 — это не самый сильный тип, но все же она может повлиять на работу техники: возможны перебои в радиосвязи, интернете, а также в работе энергетических систем», — рассказывает ростовский астроном Сергей Жмайлов.

Двенадцатичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область в начале февраля
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Эксперт предупреждает, что магнитная буря может повысить уровень радиации в атмосфере и повлиять на ухудшение самочувствия ростовчан.

«Высока вероятность, что вдали от городской засветки мы снова сможем наблюдать полярное сияние. Скорее всего, это произойдет ранним утром — пик бури придется на первую половину дня 1 февраля», — говорит астроном.

Ранее RostovGazeta писала о том, что магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область на сутки.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Астрономия#Магнитные бури#Магнитная буря#Магнитосфера
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