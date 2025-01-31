Ростом радиации в атмосфере грозит магнитная буря в Ростовской области

Posted 31 января, 13:51
Published 31 января, 13:51
Modified 31 января, 13:53
Updated 31 января, 13:53
Ночью 1 февраля начнется 12-часовая магнитная буря, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Магнитная буря уровня G1 — это не самый сильный тип, но все же она может повлиять на работу техники: возможны перебои в радиосвязи, интернете, а также в работе энергетических систем», — рассказывает ростовский астроном Сергей Жмайлов.
Эксперт предупреждает, что магнитная буря может повысить уровень радиации в атмосфере и повлиять на ухудшение самочувствия ростовчан.
«Высока вероятность, что вдали от городской засветки мы снова сможем наблюдать полярное сияние. Скорее всего, это произойдет ранним утром — пик бури придется на первую половину дня 1 февраля», — говорит астроном.
Ранее RostovGazeta писала о том, что магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область на сутки.