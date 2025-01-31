Мокрый снег накроет Ростовскую область в начале февраля

Posted 31 января, 06:09
Published 31 января, 06:09
Modified 31 января, 06:09
Updated 31 января, 06:09
Ростов встретит февраль без осадков и с небольшим ветром до 11 метров в секунду. Температура ожидается положительная — до +6 градусов. На следующий день, 2 февраля, город накроет дождь. Ветер будет переменчивым, а температура будет колебаться от +1 до +6 градусов.
В регионе 1 февраля на дорогах будет гололедица, а в первой половине суток — туман. Также ожидаются перепады температуры от -3 до +8 градусов. 2 февраля по региону пройдут дожди, а по некоторым территориям — мокрый снег.