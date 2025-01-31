Мокрый снег накроет Ростовскую область в начале февраля

Ростов встретит февраль без осадков и с небольшим ветром до 11 метров в секунду. Температура ожидается положительная — до +6 градусов. На следующий день, 2 февраля, город накроет дождь. Ветер будет переменчивым, а температура будет колебаться от +1 до +6 градусов.