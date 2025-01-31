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Posted 31 января, 06:09

Published 31 января, 06:09

Modified 31 января, 06:09

Updated 31 января, 06:09

Мокрый снег накроет Ростовскую область в начале февраля

Мокрый снег накроет Ростовскую область в начале февраля

31 января 2025, 06:09
Фото: 1MI. Мокрый снег накроет Ростовскую область в начале февраля
В Ростовской области в начале февраля ожидаются потепление и дожди. Об этом рассказали синоптики.

Ростов встретит февраль без осадков и с небольшим ветром до 11 метров в секунду. Температура ожидается положительная — до +6 градусов. На следующий день, 2 февраля, город накроет дождь. Ветер будет переменчивым, а температура будет колебаться от +1 до +6 градусов.

В регионе 1 февраля на дорогах будет гололедица, а в первой половине суток — туман. Также ожидаются перепады температуры от -3 до +8 градусов. 2 февраля по региону пройдут дожди, а по некоторым территориям — мокрый снег.

Какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале
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До этого синоптики рассказали, какие опасные погодные явления угрожают региону в феврале.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Погода#Дожди#Температура#Потепление#Туман
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