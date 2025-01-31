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Posted 31 января, 11:57

Published 31 января, 11:57

Modified 31 января, 11:59

Updated 31 января, 11:59

Москвичи и петербуржцы активно заинтересовались квартирами в Ростове

Москвичи и петербуржцы массово стали арендовать квартиры в Ростове

31 января 2025, 11:57
Фото: Vladimir Kubantsev/Unsplash. Москвичи и петербуржцы активно заинтересовались квартирами в Ростове
В Ростов планируют переехать множество жителей крупных городов и регионов. Подробнее о причинах мобильности населения рассказали аналитики.

Эксперты hh.ru сообщили, что в целом по стране чаще всего переезд в другие города рассматривают из-за карьерных возможностей. Причинами являются и местная культура, а также желание быть ближе к родным людям.

По данным аналитиков сервиса «Яндекс.Аренда», в 2024 году долгосрочным съемом квартир в Ростове заинтересовались не только сами горожане (63%), но и жители других крупных регионов. Жилье искали москвичи (13,7%), краснодарцы (6,4%) и петербуржцы (3,7%).

Одной из причин переезда, по данным аналитиков hh.ru, является готовность трудоустроиться в Ростове. Об этом свидетельствуют почти две тысячи резюме москвичей и 700 резюме краснодарцев.

Сами ростовчане при этом интересуются долгосрочной арендой квартир в Волгограде (8,2%) и Краснодаре (3,2%).

Ранее аналитики назвали самых востребованных специалистов в Ростовской области.

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