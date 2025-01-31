Москвичи и петербуржцы массово стали арендовать квартиры в Ростове

Posted 31 января, 11:57
Published 31 января, 11:57
Modified 31 января, 11:59
Updated 31 января, 11:59
Эксперты hh.ru сообщили, что в целом по стране чаще всего переезд в другие города рассматривают из-за карьерных возможностей. Причинами являются и местная культура, а также желание быть ближе к родным людям.
По данным аналитиков сервиса «Яндекс.Аренда», в 2024 году долгосрочным съемом квартир в Ростове заинтересовались не только сами горожане (63%), но и жители других крупных регионов. Жилье искали москвичи (13,7%), краснодарцы (6,4%) и петербуржцы (3,7%).
Одной из причин переезда, по данным аналитиков hh.ru, является готовность трудоустроиться в Ростове. Об этом свидетельствуют почти две тысячи резюме москвичей и 700 резюме краснодарцев.
Сами ростовчане при этом интересуются долгосрочной арендой квартир в Волгограде (8,2%) и Краснодаре (3,2%).