На 900 тыс рублей устроит фуршет ко Дню Победы правительство Ростовской области

В смете дороже фуршета будет только донской военно-патриотический фестиваль (1 миллион рублей), программа «Патриоты Дона» (1,2 миллиона), военно-патриотический слет «Военный городок» (1,9 миллиона), праздничные мероприятия в ОДНТ (2,2 миллиона), театральный фестиваль «Завтра была война» (почти 15 миллионов) и спецпроекты по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию (почти 100 миллионов рублей).