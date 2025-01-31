На 900 тыс рублей устроит фуршет ко Дню Победы правительство Ростовской области

Posted 31 января, 19:35
Published 31 января, 19:35
Modified 31 января, 19:37
Updated 31 января, 19:37
В 2025 году в России отметят 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. По столь особенному случаю, очевидно, решили подготовить особенный фуршет. Стоимость закусок и напитков достигает 900 тысяч рублей. Меню, численность людей и место проведения пока не уточняются.
Ответственными за исполнение назначили начальников социально-хозяйственного отдела и отдела по вопросам охраны здоровья населения, соцразвития, труда и занятости.
В смете дороже фуршета будет только донской военно-патриотический фестиваль (1 миллион рублей), программа «Патриоты Дона» (1,2 миллиона), военно-патриотический слет «Военный городок» (1,9 миллиона), праздничные мероприятия в ОДНТ (2,2 миллиона), театральный фестиваль «Завтра была война» (почти 15 миллионов) и спецпроекты по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию (почти 100 миллионов рублей).
На выплаты самим ветеранам выделят 43,6 миллиона рублей. На цветы — 68 тысяч рублей, 132 тысячи на приглашения и 290 тысяч — на поздравительные конверты и открытки.
Около 74 тысяч потратят на оплату проезда делегации ветеранов, которых пригласили на парад в Москву, Волгоград или другие города. А на церемонию захоронения погибших защитников Отечества — 300 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала о световой декорации, исчезнувшей с Ворошиловского моста после Нового года.