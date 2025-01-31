Названы даты магнитных бурь в Ростовской области в феврале. Как от защититься от них?

Ученые назвали даты магнитных бурь в Ростовской области в феврале

Что такое геомагнитная буря Когда ждать магнитные бури в феврале Влияют ли магнитные бури на здоровье и организм человека Как защититься от магнитных бурь

За последний год все чаще в соцсетях и СМИ стала появляться информация о магнитных бурях и даже штормах. Не обходится практически ни одного месяца без прогноза геомагнитной активности. RostovGazeta выяснила, чем опасны геомагнитные бури и как снизить их негативное влияние на организм.

Что такое геомагнитная буря У Солнца есть несколько слоев атмосферы. Самый верхний, самый разреженный и горячий слой, состоящий из плазмы, называют короной. Корональной дырой принято считать область атмосферы, плотность которой ниже. Кроме того, она отличается температурой плазмы. Подобные образования (корональные дыры) появляются в процессе различных взаимодействий между линиями магнитного поля магнитосферы Солнца. Именно они — источники быстрых потоков солнечного ветра, который и вызывает геомагнитные бури при взаимодействии с магнитосферой Земли. Если при этом произойдут масштабные корональные выбросы массы на Солнце по направлению к Земле, то может нарушиться работа электросетей, отключиться радиосвязь и даже спутники рискуют выйти из строя. Но помимо негативных последствий, в этом случае есть и плюсы: полярные сияния. Если при этом произойдут масштабные корональные выбросы массы на Солнце по направлению к Земле, то может нарушиться работа электросетей, отключиться радиосвязь и даже спутники рискуют выйти из строя. . Фото: NASA/wikimedia.org В Рождественскую ночь на Ростов-на-Дону обрушится 12-часовая магнитная буря Узнать подробнее Когда ждать магнитные бури в феврале По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, скачок возмущения магнитосферы Земли произойдет 1 февраля, сразу после полуночи. Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов из девяти возможных (Kp=5). В период с 03.00 до 06.00 мск он снизится на одну единицу, до четырех баллов. А с 6 утра до полудня снова увеличится до пяти. Это значение индекса соответствует первому уровню G1, что обозначает слабую бурю. Для примера, одна из сильнейших бурь за последние годы произошла в октябре 2024-го. Тогда индекс геомагнитной активности подскочил до 8,67 единиц, почти достигнув своего максимума. По силе он уступал лишь майскому шторму, когда Kp был равен 9 (наивысший уровень, соответствующий шторму — G5). Однако на самочувствии метеозависимых людей могут сказаться даже небольшие изменения в магнитосфере нашей планеты. Например, может разболеться голова, появиться чувство тошноты, усталости, слабости. Кроме того, возможна ломота в теле и сонливость. Когда ждать магнитные бури в феврале . Фото: xras.ru Влияют ли магнитные бури на здоровье и организм человека По мнению медиков, возбуждение магнитного поля Земли отражаются на работе нервной и сердечно-сосудистой системы, а также на гормональном фоне. По словам врача-терапевта Николая Воликова, магнитная активность может изменять уровень кортизола, которые влияет на тревожность, стресс и бессонницу. — В период действия бурь могут обостряться хронические заболевания, зачастую растет давление, учащается сердцебиение и появляется риск сердечных приступов, в том числе и инфаркта миокарда, — говорил эксперт в эфире радио «КП Ростов-на-Дону». Кроме того, магнитные бури могут увеличивать риск возникновения инфаркта миокарда. Кроме того, магнитные бури могут увеличивать риск возникновения инфаркта миокарда. . Фото: Unsplash Как защититься от магнитных бурь Полностью обезопасить себя от плохого самочувствия во время магнитных бурь довольно сложно. Все-таки это естественные явления, которые зависят от активности Солнца. Однако можно подготовиться к их появлению, уделив себе и своему организму время. Поддерживать здоровый образ жизни. К нему относятся и правильное питание, и регулярные физические нагрузки, и достаточный отдых. Все это укрепляет иммунную и нервную систему, помогает справиться со стрессом. Выполнять упражнения релаксации, заниматься медитацией и изучать другие методы управления стрессом. Обеспечить комфортные условия: регулярно проветривать помещение, не засиживаться дома и выходить на прогулки, ухаживать за собой. Накануне магнитной бури и во время нее лучше всего снизить физическую и умственную активность. Важно дать организму отдохнуть и не перенапрягать его. Полезно принимать контрастный душ, следить за рационом и избегать кофе и спиртного. Увеличить потребление воды. Это поможет поддерживать оптимальный уровень гидратации организма. Также важно избегать нервных перенапряжений и следить за своим эмоциональным состоянием. Если вы испытываете серьезные физические или эмоциональные симптомы во время геомагнитной бури, обратитесь за медпомощью к врачу. Выполнять упражнения релаксации, заниматься медитацией и изучать другие методы управления стрессом. . Фото: Unsplash Читайте также: На Ростов-на-Дону обрушится шестичасовая магнитная буря Магнитная буря в Ростовской области продлится еще 12 часов Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область на сутки