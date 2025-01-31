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Posted 31 января, 20:56

Published 31 января, 20:56

Modified 31 января, 20:58

Updated 31 января, 20:58

Магнитные бури: как влияют на здоровье человека и как от них спастись

Названы даты магнитных бурь в Ростовской области в феврале. Как от защититься от них?

31 января 2025, 20:56
Фото: wavebreakmedia_micro/Freepik. Магнитные бури: как влияют на здоровье человека и как от них спастись

Ученые назвали даты магнитных бурь в Ростовской области в феврале

За последний год все чаще в соцсетях и СМИ стала появляться информация о магнитных бурях и даже штормах. Не обходится практически ни одного месяца без прогноза геомагнитной активности. RostovGazeta выяснила, чем опасны геомагнитные бури и как снизить их негативное влияние на организм.

Что такое геомагнитная буря

У Солнца есть несколько слоев атмосферы. Самый верхний, самый разреженный и горячий слой, состоящий из плазмы, называют короной. Корональной дырой принято считать область атмосферы, плотность которой ниже. Кроме того, она отличается температурой плазмы.

Подобные образования (корональные дыры) появляются в процессе различных взаимодействий между линиями магнитного поля магнитосферы Солнца. Именно они — источники быстрых потоков солнечного ветра, который и вызывает геомагнитные бури при взаимодействии с магнитосферой Земли.

Если при этом произойдут масштабные корональные выбросы массы на Солнце по направлению к Земле, то может нарушиться работа электросетей, отключиться радиосвязь и даже спутники рискуют выйти из строя. Но помимо негативных последствий, в этом случае есть и плюсы: полярные сияния.

Если при этом произойдут масштабные корональные выбросы массы на Солнце по направлению к Земле, то может нарушиться работа электросетей, отключиться радиосвязь и даже спутники рискуют выйти из строя.
Если при этом произойдут масштабные корональные выбросы массы на Солнце по направлению к Земле, то может нарушиться работа электросетей, отключиться радиосвязь и даже спутники рискуют выйти из строя.. Фото: NASA/wikimedia.org
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Когда ждать магнитные бури в феврале

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, скачок возмущения магнитосферы Земли произойдет 1 февраля, сразу после полуночи. Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов из девяти возможных (Kp=5). В период с 03.00 до 06.00 мск он снизится на одну единицу, до четырех баллов. А с 6 утра до полудня снова увеличится до пяти.

Это значение индекса соответствует первому уровню G1, что обозначает слабую бурю. Для примера, одна из сильнейших бурь за последние годы произошла в октябре 2024-го. Тогда индекс геомагнитной активности подскочил до 8,67 единиц, почти достигнув своего максимума. По силе он уступал лишь майскому шторму, когда Kp был равен 9 (наивысший уровень, соответствующий шторму — G5).

Однако на самочувствии метеозависимых людей могут сказаться даже небольшие изменения в магнитосфере нашей планеты. Например, может разболеться голова, появиться чувство тошноты, усталости, слабости. Кроме того, возможна ломота в теле и сонливость.

Когда ждать магнитные бури в феврале
Когда ждать магнитные бури в феврале. Фото: xras.ru

Влияют ли магнитные бури на здоровье и организм человека

По мнению медиков, возбуждение магнитного поля Земли отражаются на работе нервной и сердечно-сосудистой системы, а также на гормональном фоне. По словам врача-терапевта Николая Воликова, магнитная активность может изменять уровень кортизола, которые влияет на тревожность, стресс и бессонницу.

— В период действия бурь могут обостряться хронические заболевания, зачастую растет давление, учащается сердцебиение и появляется риск сердечных приступов, в том числе и инфаркта миокарда, — говорил эксперт в эфире радио «КП Ростов-на-Дону».

Кроме того, магнитные бури могут увеличивать риск возникновения инфаркта миокарда.

Кроме того, магнитные бури могут увеличивать риск возникновения инфаркта миокарда.
Кроме того, магнитные бури могут увеличивать риск возникновения инфаркта миокарда.. Фото: Unsplash

Как защититься от магнитных бурь

Полностью обезопасить себя от плохого самочувствия во время магнитных бурь довольно сложно. Все-таки это естественные явления, которые зависят от активности Солнца. Однако можно подготовиться к их появлению, уделив себе и своему организму время.

Поддерживать здоровый образ жизни. К нему относятся и правильное питание, и регулярные физические нагрузки, и достаточный отдых. Все это укрепляет иммунную и нервную систему, помогает справиться со стрессом.

Выполнять упражнения релаксации, заниматься медитацией и изучать другие методы управления стрессом.

Обеспечить комфортные условия: регулярно проветривать помещение, не засиживаться дома и выходить на прогулки, ухаживать за собой.

Накануне магнитной бури и во время нее лучше всего снизить физическую и умственную активность. Важно дать организму отдохнуть и не перенапрягать его. Полезно принимать контрастный душ, следить за рационом и избегать кофе и спиртного.

Увеличить потребление воды. Это поможет поддерживать оптимальный уровень гидратации организма. Также важно избегать нервных перенапряжений и следить за своим эмоциональным состоянием.

Если вы испытываете серьезные физические или эмоциональные симптомы во время геомагнитной бури, обратитесь за медпомощью к врачу.

Выполнять упражнения релаксации, заниматься медитацией и изучать другие методы управления стрессом.
Выполнять упражнения релаксации, заниматься медитацией и изучать другие методы управления стрессом.. Фото: Unsplash
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