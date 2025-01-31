Названы даты магнитных бурь в Ростовской области в феврале. Как от защититься от них?

Posted 31 января, 20:56
Published 31 января, 20:56
Modified 31 января, 20:58
Updated 31 января, 20:58
У Солнца есть несколько слоев атмосферы. Самый верхний, самый разреженный и горячий слой, состоящий из плазмы, называют короной. Корональной дырой принято считать область атмосферы, плотность которой ниже. Кроме того, она отличается температурой плазмы.
Подобные образования (корональные дыры) появляются в процессе различных взаимодействий между линиями магнитного поля магнитосферы Солнца. Именно они — источники быстрых потоков солнечного ветра, который и вызывает геомагнитные бури при взаимодействии с магнитосферой Земли.
Если при этом произойдут масштабные корональные выбросы массы на Солнце по направлению к Земле, то может нарушиться работа электросетей, отключиться радиосвязь и даже спутники рискуют выйти из строя. Но помимо негативных последствий, в этом случае есть и плюсы: полярные сияния.
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, скачок возмущения магнитосферы Земли произойдет 1 февраля, сразу после полуночи. Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов из девяти возможных (Kp=5). В период с 03.00 до 06.00 мск он снизится на одну единицу, до четырех баллов. А с 6 утра до полудня снова увеличится до пяти.
Это значение индекса соответствует первому уровню G1, что обозначает слабую бурю. Для примера, одна из сильнейших бурь за последние годы произошла в октябре 2024-го. Тогда индекс геомагнитной активности подскочил до 8,67 единиц, почти достигнув своего максимума. По силе он уступал лишь майскому шторму, когда Kp был равен 9 (наивысший уровень, соответствующий шторму — G5).
Однако на самочувствии метеозависимых людей могут сказаться даже небольшие изменения в магнитосфере нашей планеты. Например, может разболеться голова, появиться чувство тошноты, усталости, слабости. Кроме того, возможна ломота в теле и сонливость.
По мнению медиков, возбуждение магнитного поля Земли отражаются на работе нервной и сердечно-сосудистой системы, а также на гормональном фоне. По словам врача-терапевта Николая Воликова, магнитная активность может изменять уровень кортизола, которые влияет на тревожность, стресс и бессонницу.
— В период действия бурь могут обостряться хронические заболевания, зачастую растет давление, учащается сердцебиение и появляется риск сердечных приступов, в том числе и инфаркта миокарда, — говорил эксперт в эфире радио «КП Ростов-на-Дону».
Кроме того, магнитные бури могут увеличивать риск возникновения инфаркта миокарда.
Полностью обезопасить себя от плохого самочувствия во время магнитных бурь довольно сложно. Все-таки это естественные явления, которые зависят от активности Солнца. Однако можно подготовиться к их появлению, уделив себе и своему организму время.
Поддерживать здоровый образ жизни. К нему относятся и правильное питание, и регулярные физические нагрузки, и достаточный отдых. Все это укрепляет иммунную и нервную систему, помогает справиться со стрессом.
Выполнять упражнения релаксации, заниматься медитацией и изучать другие методы управления стрессом.
Обеспечить комфортные условия: регулярно проветривать помещение, не засиживаться дома и выходить на прогулки, ухаживать за собой.
Накануне магнитной бури и во время нее лучше всего снизить физическую и умственную активность. Важно дать организму отдохнуть и не перенапрягать его. Полезно принимать контрастный душ, следить за рационом и избегать кофе и спиртного.
Увеличить потребление воды. Это поможет поддерживать оптимальный уровень гидратации организма. Также важно избегать нервных перенапряжений и следить за своим эмоциональным состоянием.
Если вы испытываете серьезные физические или эмоциональные симптомы во время геомагнитной бури, обратитесь за медпомощью к врачу.