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Posted 31 января, 18:48

Published 31 января, 18:48

Modified 31 января, 18:50

Updated 31 января, 18:50

«Нет автобуса»: жителям населенных пунктов Ростовской области не на чем ехать в город

«Нет автобуса»: жителям Ростовской области не на чем ездить в город

31 января 2025, 18:48
Фото: 1MI. «Нет автобуса»: жителям населенных пунктов Ростовской области не на чем ехать в город

Жители Миллеровского района рассказали об отсутствии автобуса

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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Дегтевского сельского поселения Миллеровского района. Люди сообщили, что единственная маршрутка, на которой можно уехать в Миллерово, перестала ходить в мае 2024 года.

С прошлого года, по словам селян, в Миллерово могут поехать только те жители Дегтевского сельского поселения, у которых есть личный автомобиль. Последний раз общественный транспорт соединял Миллерово с хутором Еритовка и слободой Дегтевской в мае 2024 года. Да и то, как сообщают местные жители, за весь май автобус на рейсе видели лишь один раз.

«Не у каждого есть личный автомобиль! И не у каждого есть возможность нанять машину. А многие работают в Миллерово. Туда едут студенты, абитуриенты. И те, кому нужно в больницу к врачу или в аптеку за лекарствами», — отмечает местная жительница Дарья.

Жители уточняют, что терапевт в Дегтинской амбулатории принимает один раз в неделю. Другие врачи прием не ведут. Поэтому любое обширное обследование или посещение узкого специалиста требует поездки в Миллерово.

Сегодня для поездки в город селяне вынуждены обзванивать знакомых с машинами. И уточнять — не едет ли тот в город и можно ли поехать вместе.

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Поэтому любое обширное обследование или посещение узкого специалиста требует поездки в Миллерово.
Поэтому любое обширное обследование или посещение узкого специалиста требует поездки в Миллерово.. Фото: donland.ru
«Нанимать автомобиль — дорого. Стоимость поездки из Дегтевской до Миллерово обходится порядка 1,5 — 2 тысячи рублей с ожиданием. Еритовка от райцентра находится дальше. Оттуда за дорогу в Миллерово платить приходится 2 — 2,5 тысячи рублей. А все знают, какие пенсии у пожилых людей. И столько денег тратить на дорогу люди не в состоянии», — уточняет Дарья.

Жители рассказывают, что с проблемой отсутствия транспорта обращались во все инстанции. Но необходимый селянам автобус так и не появился.

В Дегтевском сельском поселении корреспонденту RostovGazeta объяснили, что об этой проблеме известно давно. Она решалась на уровне главы района.

В приемной администрации Миллеровского района за разъяснением ситуации корреспондента перенаправили к заместителю главы по ЖКХ, транспорту и связи. Однако по указанному контакту, никто не отвечал на звонок.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему не хватает автобусов в Ростове.

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