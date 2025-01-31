«Нет автобуса»: жителям Ростовской области не на чем ездить в город

С прошлого года, по словам селян, в Миллерово могут поехать только те жители Дегтевского сельского поселения, у которых есть личный автомобиль. Последний раз общественный транспорт соединял Миллерово с хутором Еритовка и слободой Дегтевской в мае 2024 года. Да и то, как сообщают местные жители, за весь май автобус на рейсе видели лишь один раз.