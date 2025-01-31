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Posted 31 января, 07:23

Published 31 января, 07:23

Modified 31 января, 07:25

Updated 31 января, 07:25

Почти 200 человек спасли от пожара в стационаре клиники в Ростове

Почти 200 человек спасли от пожара в стационаре клиники в Ростове

31 января 2025, 07:23
Фото: МЧС РО. Почти 200 человек спасли от пожара в стационаре клиники в Ростове
В Ростове-на-Дону спасатели вывели из задымленного здания больницы почти 200 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны посреди ночи. Сообщили, что загорелся первый этаж клинико-диагностического центра в переулке Днепровском.

Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, огонь распространился на десять квадратов, а здание окутал густой дым. С пожаром боролись 43 специалиста на 12 спецмашинах.

В итоге из задымленного здания вывели 197 человек. В пожаре пострадал 77-летний мужчина, надышавшись дымом. Его забрали медики.

В пресс-службе донского МЧС сообщили, что причина возгорания пока неизвестна. На опубликованных фотографиях видно, что часть здания полностью обгорела.

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Ранее ростовчанка с четырехлетним ребенком задохнулись во сне во время пожара в жилом доме в Ростове.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Пожар#Больница#МЧС#Возгорание#Происшествия
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