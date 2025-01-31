Почти 200 человек спасли от пожара в стационаре клиники в Ростове

Posted 31 января, 07:23
Published 31 января, 07:23
Modified 31 января, 07:25
Updated 31 января, 07:25
Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны посреди ночи. Сообщили, что загорелся первый этаж клинико-диагностического центра в переулке Днепровском.
Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, огонь распространился на десять квадратов, а здание окутал густой дым. С пожаром боролись 43 специалиста на 12 спецмашинах.
В итоге из задымленного здания вывели 197 человек. В пожаре пострадал 77-летний мужчина, надышавшись дымом. Его забрали медики.
В пресс-службе донского МЧС сообщили, что причина возгорания пока неизвестна. На опубликованных фотографиях видно, что часть здания полностью обгорела.
Ранее ростовчанка с четырехлетним ребенком задохнулись во сне во время пожара в жилом доме в Ростове.