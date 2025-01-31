«Помог избавиться от следов»: юного жителя Ростова осудят за укрывательство убийства

Следователи выяснили, что обвиняемый знал, что в марте 2024 года его знакомый убил мужчину на территории Парамоновских складов. Однако парень не рассказал о преступлении правоохранительных органам, а решил помочь другу. Молодой человек забрал орудие убийства и спрятал его у себя дома.