«Помог избавиться от следов»: юного жителя Ростова осудят за укрывательство убийства

Posted 31 января, 20:12
Published 31 января, 20:12
Modified 31 января, 20:14
Updated 31 января, 20:14
Следователи выяснили, что обвиняемый знал, что в марте 2024 года его знакомый убил мужчину на территории Парамоновских складов. Однако парень не рассказал о преступлении правоохранительных органам, а решил помочь другу. Молодой человек забрал орудие убийства и спрятал его у себя дома.
В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и отметил, что хотел помочь другу избежать наказания. По факту содеянного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ — заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Все собранные доказательства направлены в суд.
До этого пьяный житель Ростовской области затолкал знакомую в мусоропровод после ссоры.