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Posted 31 января, 20:12

Published 31 января, 20:12

Modified 31 января, 20:14

Updated 31 января, 20:14

«Помог избавиться от следов»: юного жителя Ростова осудят за укрывательство убийства

Помог избавиться от следов: юного жителя Ростова осудят за укрывательство убийства

31 января 2025, 20:12
Фото: 1MI. «Помог избавиться от следов»: юного жителя Ростова осудят за укрывательство убийства

Ростовчанин пойдет под суд за укрывательство убийства на Парамоновских складах

20-летнего жителя Ростова-на-Дону будут судить по статье за укрывательство особо тяжкого преступления. Парень спрятал у себя дома нож, которым его друг убил человека, сообщает Следком Ростовской области.

Следователи выяснили, что обвиняемый знал, что в марте 2024 года его знакомый убил мужчину на территории Парамоновских складов. Однако парень не рассказал о преступлении правоохранительных органам, а решил помочь другу. Молодой человек забрал орудие убийства и спрятал его у себя дома.

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В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и отметил, что хотел помочь другу избежать наказания. По факту содеянного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ — заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Все собранные доказательства направлены в суд.

До этого пьяный житель Ростовской области затолкал знакомую в мусоропровод после ссоры.

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