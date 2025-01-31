Пострадали 333 человека: главного подрядчика властей Ростова будут судить за гололед

Posted 31 января, 16:06
Published 31 января, 16:06
Modified 31 января, 16:09
Updated 31 января, 16:09
Следователи выяснили, что в 2023 году руководитель подрядной фирмы, которая занимается обслуживанием городской улично-дорожной сети, не обеспечил своевременную обработку тротуаров противогололедными материалами. Это привело к тому, что несколько горожан получили травмы.
Фигуранту вменяют выполнение работ, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Дело направлено в суд.
Тот самый гололед произошел в Ростове 12 декабря 2023 года. Ночью в городе прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.
В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети.