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Posted 31 января, 16:06

Published 31 января, 16:06

Modified 31 января, 16:09

Updated 31 января, 16:09

В Ростове возбудили дело на дорожного подрядчика из-за скользких тротуаров

Пострадали 333 человека: главного подрядчика властей Ростова будут судить за гололед

31 января 2025, 16:06
Фото: 1MI. В Ростове возбудили дело на дорожного подрядчика из-за скользких тротуаров

Главного подрядчика властей Ростова будут судить за гололед

В Ростове следователи направили в суд дело о гендиректоре организации по обслуживанию дорог и тротуаров, из-за которого сотни горожан получили травмы. Об этом рассказал ростовский Следком.

Следователи выяснили, что в 2023 году руководитель подрядной фирмы, которая занимается обслуживанием городской улично-дорожной сети, не обеспечил своевременную обработку тротуаров противогололедными материалами. Это привело к тому, что несколько горожан получили травмы.

Фигуранту вменяют выполнение работ, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Дело направлено в суд.

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Тот самый гололед произошел в Ростове 12 декабря 2023 года. Ночью в городе прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.

В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети.

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