Пострадали 333 человека: главного подрядчика властей Ростова будут судить за гололед

Следователи выяснили, что в 2023 году руководитель подрядной фирмы, которая занимается обслуживанием городской улично-дорожной сети, не обеспечил своевременную обработку тротуаров противогололедными материалами. Это привело к тому, что несколько горожан получили травмы.