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Posted 31 января, 08:14

Published 31 января, 08:14

Modified 31 января, 08:16

Updated 31 января, 08:16

Появились кадры страшного пожара в ростовской больнице

Появились кадры страшного пожара в стационаре клиники в Ростове

31 января 2025, 08:14
Фото: 75.mchs.gov.r. Появились кадры страшного пожара в ростовской больнице
В Ростове-на-Дону посреди ночи в больнице вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали почти 200 человек. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Это Ростов».

Напомним, в пресс-службе регионального МЧС появилась информация о пожаре, который вспыхнул посреди ночи на первом этаже клинико-диагностического центра в Днепровском переулке. Когда огнеборцы приехали на место происшествия, огонь успел распространиться на десять квадратных метров.

С пожаром боролись 43 специалиста на 12 спецмашинах, а из здания вывели 197 человек. Пострадал один человек — 77-летний мужчина, который надышался дымом. Его забрали врачи.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, видно, что часть здания больницы заволокло дымом.

Видео: ТГ «Это Ростов». На видео, которое опубликовал телеграм-канал, видно, что часть здания больницы заволокло дымом.
Пожар возник в стационаре клинико-диагностического цента в Ростове. Что там случилось
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Ранее прокуратура заинтересовалась пожаром, который вспыхнул в вагоне поезда на железнодорожных путях в Ростове.

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