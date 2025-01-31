Появились кадры страшного пожара в стационаре клиники в Ростове

Posted 31 января, 08:14
Published 31 января, 08:14
Modified 31 января, 08:16
Updated 31 января, 08:16
Напомним, в пресс-службе регионального МЧС появилась информация о пожаре, который вспыхнул посреди ночи на первом этаже клинико-диагностического центра в Днепровском переулке. Когда огнеборцы приехали на место происшествия, огонь успел распространиться на десять квадратных метров.
С пожаром боролись 43 специалиста на 12 спецмашинах, а из здания вывели 197 человек. Пострадал один человек — 77-летний мужчина, который надышался дымом. Его забрали врачи.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал, видно, что часть здания больницы заволокло дымом.
Ранее прокуратура заинтересовалась пожаром, который вспыхнул в вагоне поезда на железнодорожных путях в Ростове.