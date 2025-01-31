Появились кадры страшного пожара в стационаре клиники в Ростове

Напомним, в пресс-службе регионального МЧС появилась информация о пожаре, который вспыхнул посреди ночи на первом этаже клинико-диагностического центра в Днепровском переулке. Когда огнеборцы приехали на место происшествия, огонь успел распространиться на десять квадратных метров.