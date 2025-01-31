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Posted 31 января, 07:20

Published 31 января, 07:20

Modified 31 января, 07:22

Updated 31 января, 07:22

Из задымленной больницы в Ростове эвакуировали 197 человек

Пожар возник в стационаре клинико-диагностического цента в Ростове. Что там случилось

31 января 2025, 07:20
Фото: МЧС РО. Из задымленной больницы в Ростове эвакуировали 197 человек

Пожар возник в стационаре клинико-диагностического цента в Ростове

В одной из ростовских больниц ночью вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 197 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщается, что пожар вспыхнул на первом этаже клинико-диагностического центра на Днепровском переулке. Из задымленного здания вывели 197 человек. 77-летнего мужчину, который надышался дымом, забрали медики.

Пожар тушили на 10 квадратах 43 огнеборца на 12 спецмашинах.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что причина пожара пока не установлена.

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Ранее вагон поезда вспыхнул на железнодорожных путях в Ростове. Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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