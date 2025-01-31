Пожар возник в стационаре клинико-диагностического цента в Ростове. Что там случилось

Posted 31 января, 07:20
Published 31 января, 07:20
Modified 31 января, 07:22
Updated 31 января, 07:22
Сообщается, что пожар вспыхнул на первом этаже клинико-диагностического центра на Днепровском переулке. Из задымленного здания вывели 197 человек. 77-летнего мужчину, который надышался дымом, забрали медики.
Пожар тушили на 10 квадратах 43 огнеборца на 12 спецмашинах.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что причина пожара пока не установлена.
Ранее вагон поезда вспыхнул на железнодорожных путях в Ростове. Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура.