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Posted 31 января, 11:55

Published 31 января, 11:55

Modified 31 января, 11:57

Updated 31 января, 11:57

Предприниматели на 20% увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках

Предприниматели на 20% увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках

31 января 2025, 11:55
Фото: Pxhere.
По итогам 2024 года клиенты среднего и малого бизнеса открыли в ВТБ на 20% больше специальных счетов для участия в госзакупках, чем годом ранее.

Банк запустил для предпринимателей новые инструменты аналитики, которые помогают эффективно управлять финансами и планировать работу на электронных площадках.

Больше всего специальных счетов для участия в электронных закупках в 2024 году, по данным ВТБ, открыли предприниматели из сферы услуг, торговли, строительства, образования и ИТ. Среди регионов по числу новых спецсчетов по итогам года лидируют Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская области и Краснодарский край.

«Активность среднего и малого бизнеса в госзакупках сохраняется. Мы упрощаем и ускоряем их работу с госзаказами», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Как отметила Юлия Копытова, новыми возможностями уже пользуются более 50 тысяч клиентов ВТБ.

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