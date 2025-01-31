Предприниматели на 20% увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках

Posted 31 января, 11:55
Published 31 января, 11:55
Modified 31 января, 11:57
Updated 31 января, 11:57
Банк запустил для предпринимателей новые инструменты аналитики, которые помогают эффективно управлять финансами и планировать работу на электронных площадках.
Больше всего специальных счетов для участия в электронных закупках в 2024 году, по данным ВТБ, открыли предприниматели из сферы услуг, торговли, строительства, образования и ИТ. Среди регионов по числу новых спецсчетов по итогам года лидируют Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская области и Краснодарский край.
«Активность среднего и малого бизнеса в госзакупках сохраняется. Мы упрощаем и ускоряем их работу с госзаказами», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.
Как отметила Юлия Копытова, новыми возможностями уже пользуются более 50 тысяч клиентов ВТБ.