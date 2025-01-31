Предприниматели на 20% увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках

Больше всего специальных счетов для участия в электронных закупках в 2024 году, по данным ВТБ, открыли предприниматели из сферы услуг, торговли, строительства, образования и ИТ. Среди регионов по числу новых спецсчетов по итогам года лидируют Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская области и Краснодарский край.