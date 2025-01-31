Пусть танцуют кадриль: как школьные дискотеки могут повлиять на демографию в Ростове

Эксперты оценили возвращение школьных дискотек для улучшения демографии Ростова

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Зависимость от телефона Кто ответит за безопасность дискотек в школах Ростова Почему дискотеки в школах не улучшат демографию в Ростове

Вернуть школьные дискотеки в общеобразовательные учреждения для повышения рождаемости предложили в Министерстве просвещения. Мнения экспертов о том, нужны ли такие мероприятия в школах Ростовской области, разошлись.

С какими проблемами придется столкнуться при проведении школьных дискотек в Ростове, и почему эти мероприятия никак не повлияют на улучшение демографии — выяснял корреспондент RostovGazeta. Зависимость от телефона По словам автора идеи о возрождении школьных дискотек, у современных учеников отсутствуют условия для зарождения романтических отношений. В будущем это может сказаться на желании создавать семью, сообщает ТАСС. Однако ростовские эксперты неоднозначно восприняли эту инициативу. Общественник Владислав Махмудов напоминает, что более 20 лет назад дискотеки действительно проводились в школах. Они были неким фактором внеурочного общения между сверстниками. «Тогда у детей не было ни гаджетов, ни телефонов, они общались „вживую“. Раньше, будучи школьниками, мы бегали на переменах. Девочки играли в резиночки, мальчики — в салочки и догонялки. Были разминки на переменах. А сейчас приди в любую школу и удивишься — все дети уткнуты в мобильные. Понятно, что для учителей это хорошо. Но мы уже дошли до такого уровня, что зачастую даже своего соседа по лестничной клетке не знаем — видели только его аватарку», — отмечает собеседник. Общественник рассказывает, как однажды был приглашен на празднование дня рождения школьника. «Я очень удивился, видя, как даже на дне рождения дети не общались меж собой! Они занимались тем, что переписывались друг с другом по телефону», — констатирует эксперт. Собеседник уверен, что школьников нужно ограждать от развития зависимости от гаджетов. И школьные дискотеки, по словам общественника, могут сыграть неплохую роль. Собеседник уверен, что школьников нужно ограждать от развития зависимости от гаджетов. . Фото: Unsplash «Ткнул в мобильном — и оказался в космосе»: как защитить смартфон от утечки данных Узнать подробнее Кто ответит за безопасность дискотек в школах Ростова «Конечно же, предварительно с детьми придется проводить информационно-разъяснительную работу. Необходимо обеспечить на вечернем мероприятии в школе и особый контроль над учениками. Но здесь не должно возникнуть вопросов. Контролировать проведение дискотеки могут не только учителя, но и родители. Почему бы и нет? Нам не надо отбрасывать советское прошлое, в котором есть позитивные моменты», — высказывает мнение Махмудов. Более того, эксперт предлагает строго подходить и к организации музыки на мероприятии. «На дискотеке должна звучать не только современная музыка. Но и, возможно, вальс, кадриль — с элементами современности. Такое развлекательное мероприятие будет полезным и познакомит детей с элементами танцев, о которых ранее они не имели представления. Все должно быть в комплексе», — говорит общественник. «На дискотеке должна звучать не только современная музыка. Но и, возможно, вальс, кадриль — с элементами современности.» . Фото: donland.ru Парикмахерские в Ростове стали штрафовать из-за музыки Узнать подробнее Почему дискотеки в школах не улучшат демографию в Ростове Председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский соглашается, что в возвращении школьных дискотек есть единственное рациональное зерно. Оно заключается в том, чтобы вывести учеников из интернета и соцсетей на «живое» общение. «Но для этого не обязательно проводить школьные дискотеки. Подойдут любые полезные мероприятия для детей и подростков. Например, общее дело, общий труд, общее творчество, проведение концерта, соревнований. Даже создание школьного театра принесет больше пользы, чем дискотеки», — комментирует собеседник. Омбудсмен уверен, что проведение дискотек в школах Ростовской области — это уже перебор. «Возвращение школьных дискотек под предлогом улучшения демографии — это очень опрометчивое заявление. Прямой связи между дискотеками и ростом населения, конечно же, нет», — высказывает мнение Владимир Гайворонский. Спикер добавляет, что увеселительное вечернее мероприятие в школах Ростовской области в целом потребует не только дополнительного внимания взрослых, но и дополнительной охраны. И в этом направлении, по словам эксперта, «нужно крепко подумать». Спикер добавляет, что увеселительное вечернее мероприятие в школах Ростовской области, в целом, потребует не только дополнительного внимания взрослых, но и дополнительной охраны. . Фото: 13.rosguard.gov.ru «Ну, а если речь идет о том, что детьми надо заниматься и организовывать их внеклассный, внешкольный досуг, то это предельно точно. Школьниками нужно заниматься, предоставляя им больше возможностей для дополнительных активностей. Нужно создавать новые кружки, секции, увлекая учеников общим интересным делом. Там они и смогут знакомиться и взаимодействовать. А никак не на школьных дискотеках», — резюмирует собеседник. Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Новочеркасска возмутились массовыми ночными дискотеками на улице. Жители в Новочеркасске возмутились массовыми ночными дискотеками на улице Узнать подробнее Читайте также: «Как на дискотеке»: ростовчане пожаловались на сломанную систему освещения Под дискотеки хотят отдать власти Ростова почти 8 гектаров на левом берегу Дона «Танцуй! Когда еще такое будет?»: как Элтон Джон выступал в Ростове