Российские банки отмечают рост спроса на международные переводы

Сегодня для жителей России такие финансовые мосты доступны в более чем ста странах мира, пишет gorod55.ru. В 2025 году банк планирует активно заняться развитием сервиса оплаты по QR-коду, запуском системы входящих переводов для жителей РФ из-за рубежа и расширением географии трансграничных переводов, включая добавление африканских государств, а также стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.