Российские банки отмечают рост спроса на международные переводы

Posted 31 января, 06:45
Published 31 января, 06:45
Modified 31 января, 06:45
Updated 31 января, 06:45
Как подчеркнул Горшков, драйвером роста интереса к таким услугам стало развитие технологий международных расчётов.
Сегодня для жителей России такие финансовые мосты доступны в более чем ста странах мира, пишет gorod55.ru. В 2025 году банк планирует активно заняться развитием сервиса оплаты по QR-коду, запуском системы входящих переводов для жителей РФ из-за рубежа и расширением географии трансграничных переводов, включая добавление африканских государств, а также стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
По данным аналитиков банка, в 2024 году розничные клиенты совершили 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что в шесть раз превышает показатели предшествующего года. Общая сумма операций составила более пятидесяти с половиной миллиардов рублей. Лидером по количеству переводов стал Таджикистан, за ним следуют Китайская Народная Республика, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
Аналитики прогнозируют, что в 2025 году суммарный объем трансграничных переводов, сделанных клиентами ВТБ, значительно вырастет. Эксперты также считают, что эта услуга будет становиться все более востребованной. В первую очередь речь идет о клиентах, которые часто путешествуют или имеют родственников за границей.