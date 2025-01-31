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Posted 31 января, 11:03

Published 31 января, 11:03

Modified 31 января, 11:05

Updated 31 января, 11:05

Ростовчан напугало странное облако, которое движется на город

Ростовчан напугало странное облако, которое движется на город

31 января 2025, 11:03
Фото: Видео don_mash. rostovgazeta.ru. Ростовчан напугало странное облако, которое движется на город
В соцмедиа появились кадры плотной дымки, которая надвигается на Ростов-на-Дону со стороны Батайска. Кадры необычного явления опубликовал телеграм-канал Don Mash.

На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что дымка уже заволокла часть Ворошиловского моста.

«Плотная дымка надвигается на Ростов. Люди делятся впечатляющим и немного настораживающим пейзажем», — пишет телеграм-канал.

Происхождение необычного облака пока неизвестно. Официальных комментариев оперативные службы пока не давали. Однако некоторых пользователей соцмедиа напугало данное явление.

«Выглядит жутковато», — пишет подписчица телеграм-канала.
«Страшновато надвигается», — отмечает интернет-пользователь.
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Видео: Видео. rostovgazeta.ru. Ростовчан напугало странное облако, которое движется на город

Ранее густой туман на несколько дней превратил Ростов-на-Дону в Сайлент Хилл. RostovGazeta опубликовала фотографии города, который заволокло белой пеленой.

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