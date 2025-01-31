Ростовчан напугало странное облако, которое движется на город

Posted 31 января, 11:03
Published 31 января, 11:03
Modified 31 января, 11:05
Updated 31 января, 11:05
На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что дымка уже заволокла часть Ворошиловского моста.
«Плотная дымка надвигается на Ростов. Люди делятся впечатляющим и немного настораживающим пейзажем», — пишет телеграм-канал.
Происхождение необычного облака пока неизвестно. Официальных комментариев оперативные службы пока не давали. Однако некоторых пользователей соцмедиа напугало данное явление.
«Выглядит жутковато», — пишет подписчица телеграм-канала.
«Страшновато надвигается», — отмечает интернет-пользователь.
Ранее густой туман на несколько дней превратил Ростов-на-Дону в Сайлент Хилл. RostovGazeta опубликовала фотографии города, который заволокло белой пеленой.