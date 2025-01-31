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Posted 31 января, 05:00

Published 31 января, 05:00

Modified 31 января, 05:02

Updated 31 января, 05:02

Беспилотники массово атаковали Ростовскую область в ночь на 31 января

Ростовскую область атаковали 25 ударных беспилотников в ночь на 31 января

31 января 2025, 05:00
Фото: Минобороны России. Беспилотники массово атаковали Ростовскую область в ночь на 31 января
В Ростовской области зафиксировали больше двух десятков беспилотников. Все воздушные цели удалось уничтожить, сообщает 31 января врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Дроны перехватили в Ростове, Шахтах, Таганроге и Новошахтинске. Часть БПЛА сбили в Октябрьском, Красносулинском, Чертковским, Азовским, Зерноградским, Миллеровским и Тарасовском.

— Сейчас был такой бабах, что я аж проснулась, — написала в соцсетях жительница Ростова около 02.00 мск.
— Сегодня ночью в 01.27 мск мы с мужем слышали, как мимо нас пролетел беспилотник, — добавила другая.
Два района Ростовской области подверглись атаке беспилотников
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Предварительно, в результате отражения воздушной атаки никто не пострадал. Однако возле хутора Грачев (Красносулинский район) обломки БПЛА упали на опору линии электропередач и оборвали провода. На месте работают дежурные службы.

Накануне вечером на севере региона объявляли беспилотную опасность. Однако дроны перехватили и в других частях области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Красносулинский район#Атака#Дроны#Электропередачи#Происшествия#Юрий Слюсарь
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