Ростовскую область атаковали 25 ударных беспилотников в ночь на 31 января

Posted 31 января, 05:00
Published 31 января, 05:00
Modified 31 января, 05:02
Updated 31 января, 05:02
Дроны перехватили в Ростове, Шахтах, Таганроге и Новошахтинске. Часть БПЛА сбили в Октябрьском, Красносулинском, Чертковским, Азовским, Зерноградским, Миллеровским и Тарасовском.
— Сейчас был такой бабах, что я аж проснулась, — написала в соцсетях жительница Ростова около 02.00 мск.
— Сегодня ночью в 01.27 мск мы с мужем слышали, как мимо нас пролетел беспилотник, — добавила другая.
Предварительно, в результате отражения воздушной атаки никто не пострадал. Однако возле хутора Грачев (Красносулинский район) обломки БПЛА упали на опору линии электропередач и оборвали провода. На месте работают дежурные службы.
Накануне вечером на севере региона объявляли беспилотную опасность. Однако дроны перехватили и в других частях области.